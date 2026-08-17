Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Ağustos 2026)

Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Ağustos 2026)

Savaş etkisiyle gerileyen altın fiyatları gece yarısı ani bir yükseliş yaşayarak ons altında 4 bin 400 dolar sınırını aşarken, serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın fiyatlarında beklenmedik hareketlilik yaşandı. İşte tüm ayrıntılar...

Süleyman Çay Süleyman Çay
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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Ağustos 2026) - Resim: 1

ABD tarafından gelen veriler altın cephesini güçlendirmeye devam ediyor. Savaş etkisi ile iyice gerileyen altın fiyatları son günlerde yükselişlerle dikkat çekiyor.

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Ağustos 2026) - Resim: 2

Temmuz ayında ABD perakende satışları aylık bazda yüzde 0,6 gerilemesi, perakende satışların yıllık artış hızının da yüzde 6,8’den yüzde 5’e inmesi faiz artırımını gündeme getiren önemli veriler oldu. ABD tüketici fiyatları temmuzda aylık yalnızca yüzde 0,1 artış yaşaması da altın tarafında umutlandırıcı bir veri olarak karşımıza çıkıyor.

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Ağustos 2026) - Resim: 3

Para piyasalarındaki fiyatlamaya göre Fed’in eylül toplantısında faiz artırma ihtimali yaklaşık yüzde 33,1’e kadar düştü. Piyasanın çoğunluğu faizin değişmeyeceğini düşünüyor. Faiz beklentisinin düşmesi altın tarafını güçlendiriyor.

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Ağustos 2026) - Resim: 4

Ons altın 4 bin 400 dolar sınırını anlık olarak gece yarısı aştı. Gece yarısı yüzde 0,63 oranında bir artış ile ons altın 4 bin 408 dolara kadar geldi. Ancak anlık olarak ons altın 4 bin 399 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Ağustos 2026) - Resim: 5

Gram altın TL cephesinde de gece yarısı ani yükselişler görüldü. Gram altın 6 bin 800 sınırına kadar dayandı. Ancak anlık olarak serbest piyasada 4 bin 772 seviyelerinde satışa çıkıyor. Gram altındaki yükseliş 0,61 olarak ortaya çıktı.

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Ağustos 2026) - Resim: 6

Kapalıçarşı altın fiyatlarında fiyatlarda 0,53’lük bir yükseliş göze çarptı. Gram altın 6 bin 671 TL fiyatında satışa çıktı. Kapalıçarşı altın fiyatlarında rakamlar şu şekilde oldu;

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Ağustos 2026) - Resim: 7

Gram Altın: Alış: 6671.6100, Satış: 6771.2000, Düşük: 6724.00, Yüksek: 6799.77, Kapanış: 6736.43

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Ağustos 2026) - Resim: 8

Çeyrek Altın: Alış: 10909.0000, Satış: 11047.0000, Düşük: 10970.00, Yüksek: 11094.00, Kapanış: 10990.00

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Ağustos 2026) - Resim: 9

Yarım Altın: Alış: 21725.0000, Satış: 22094.0000, Düşük: 21940.00, Yüksek: 22187.00, Kapanış: 21981.00

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Ağustos 2026) - Resim: 10

Tam Altın: Alış: 43583.0000, Satış: 44013.0000, Düşük: 43706.00, Yüksek: 44198.00, Kapanış: 43787.00

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Ağustos 2026) - Resim: 11

Gremse Altın: Alış: 108489.0000, Satış: 109660.0000, Düşük: 108896.0000, Yüksek: 110122.0000, Kapanış: 109097.0000

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Ağustos 2026) - Resim: 12

Has Altın: Alış: 6705.2500, Satış: 6757.7900, Düşük: 6710.55, Yüksek: 6786.20, Kapanış: 6722.98

12 21
Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Ağustos 2026) - Resim: 13

Çeyrek Altın Eski: Alış: 10715.0000, Satış: 10885.0000, Düşük: 10809.0000, Yüksek: 10931.0000, Kapanış: 10829.0000

13 21
Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Ağustos 2026) - Resim: 14

Yarım Altın Eski: Alış: 21430.0000, Satış: 21702.0000, Düşük: 21551.0000, Yüksek: 21794.0000, Kapanış: 21591.0000

14 21
Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Ağustos 2026) - Resim: 15

Tam Altın Eski: Alış: 42859.0000, Satış: 43425.0000, Düşük: 43122.0000, Yüksek: 43608.0000, Kapanış: 43202.0000

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Ağustos 2026) - Resim: 16

22 Ayar Bilezik: Alış: 6099.7700, Satış: 6332.3200, Düşük: 6287.9200, Yüksek: 6359.0300, Kapanış: 6299.6000

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Ağustos 2026) - Resim: 17

Gremse Altın Eski: Alış: 107081.0000, Satış: 108578.0000, Düşük: 107822.0000, Yüksek: 109036.0000, Kapanış: 108021.0000

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Ağustos 2026) - Resim: 18

Ata Altın: Alış: 44254.0000, Satış: 45026.0000, Düşük: 44712.0000, Yüksek: 45216.0000, Kapanış: 44795.0000

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Ağustos 2026) - Resim: 19

14 Ayar Altın: Alış: 3664.9400, Satış: 4892.5600, Düşük: 4861.8600, Yüksek: 4911.0300, Kapanış: 4869.9300

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Ağustos 2026) - Resim: 20

Dolar TL cephesinde ise gece yarısı ani bir düşüş yaşasa da toparlanma ile güne yüzde 0,07 yükselişle başladı. Dolar 47,82 TL seviyelerinde işlem görüyor.

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Ağustos 2026) - Resim: 21

Brent ham petrol fiyatlarında da altın cephesindeki yükselişle hafif bir gerileme yaşadığı görüldü. Yüzde 0,14’lük bir kayıp ile petrol fiyatları anlık olarak 88,70 bandında konumlanıyor.

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