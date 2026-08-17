Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Ağustos 2026)

Ons altın 4 bin 400 dolar sınırını anlık olarak gece yarısı aştı. Gece yarısı yüzde 0,63 oranında bir artış ile ons altın 4 bin 408 dolara kadar geldi. Ancak anlık olarak ons altın 4 bin 399 dolar seviyelerinde işlem görüyor.