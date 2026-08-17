ABD tarafından gelen veriler altın cephesini güçlendirmeye devam ediyor. Savaş etkisi ile iyice gerileyen altın fiyatları son günlerde yükselişlerle dikkat çekiyor.
Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Ağustos 2026)
Savaş etkisiyle gerileyen altın fiyatları gece yarısı ani bir yükseliş yaşayarak ons altında 4 bin 400 dolar sınırını aşarken, serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın fiyatlarında beklenmedik hareketlilik yaşandı. İşte tüm ayrıntılar...Süleyman Çay
Temmuz ayında ABD perakende satışları aylık bazda yüzde 0,6 gerilemesi, perakende satışların yıllık artış hızının da yüzde 6,8’den yüzde 5’e inmesi faiz artırımını gündeme getiren önemli veriler oldu. ABD tüketici fiyatları temmuzda aylık yalnızca yüzde 0,1 artış yaşaması da altın tarafında umutlandırıcı bir veri olarak karşımıza çıkıyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamaya göre Fed’in eylül toplantısında faiz artırma ihtimali yaklaşık yüzde 33,1’e kadar düştü. Piyasanın çoğunluğu faizin değişmeyeceğini düşünüyor. Faiz beklentisinin düşmesi altın tarafını güçlendiriyor.
Ons altın 4 bin 400 dolar sınırını anlık olarak gece yarısı aştı. Gece yarısı yüzde 0,63 oranında bir artış ile ons altın 4 bin 408 dolara kadar geldi. Ancak anlık olarak ons altın 4 bin 399 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
Gram altın TL cephesinde de gece yarısı ani yükselişler görüldü. Gram altın 6 bin 800 sınırına kadar dayandı. Ancak anlık olarak serbest piyasada 4 bin 772 seviyelerinde satışa çıkıyor. Gram altındaki yükseliş 0,61 olarak ortaya çıktı.
Kapalıçarşı altın fiyatlarında fiyatlarda 0,53’lük bir yükseliş göze çarptı. Gram altın 6 bin 671 TL fiyatında satışa çıktı. Kapalıçarşı altın fiyatlarında rakamlar şu şekilde oldu;
Gram Altın: Alış: 6671.6100, Satış: 6771.2000, Düşük: 6724.00, Yüksek: 6799.77, Kapanış: 6736.43
Çeyrek Altın: Alış: 10909.0000, Satış: 11047.0000, Düşük: 10970.00, Yüksek: 11094.00, Kapanış: 10990.00
Yarım Altın: Alış: 21725.0000, Satış: 22094.0000, Düşük: 21940.00, Yüksek: 22187.00, Kapanış: 21981.00
Tam Altın: Alış: 43583.0000, Satış: 44013.0000, Düşük: 43706.00, Yüksek: 44198.00, Kapanış: 43787.00
Gremse Altın: Alış: 108489.0000, Satış: 109660.0000, Düşük: 108896.0000, Yüksek: 110122.0000, Kapanış: 109097.0000
Has Altın: Alış: 6705.2500, Satış: 6757.7900, Düşük: 6710.55, Yüksek: 6786.20, Kapanış: 6722.98
Çeyrek Altın Eski: Alış: 10715.0000, Satış: 10885.0000, Düşük: 10809.0000, Yüksek: 10931.0000, Kapanış: 10829.0000
Yarım Altın Eski: Alış: 21430.0000, Satış: 21702.0000, Düşük: 21551.0000, Yüksek: 21794.0000, Kapanış: 21591.0000
Tam Altın Eski: Alış: 42859.0000, Satış: 43425.0000, Düşük: 43122.0000, Yüksek: 43608.0000, Kapanış: 43202.0000
22 Ayar Bilezik: Alış: 6099.7700, Satış: 6332.3200, Düşük: 6287.9200, Yüksek: 6359.0300, Kapanış: 6299.6000
Gremse Altın Eski: Alış: 107081.0000, Satış: 108578.0000, Düşük: 107822.0000, Yüksek: 109036.0000, Kapanış: 108021.0000
Ata Altın: Alış: 44254.0000, Satış: 45026.0000, Düşük: 44712.0000, Yüksek: 45216.0000, Kapanış: 44795.0000
14 Ayar Altın: Alış: 3664.9400, Satış: 4892.5600, Düşük: 4861.8600, Yüksek: 4911.0300, Kapanış: 4869.9300
Dolar TL cephesinde ise gece yarısı ani bir düşüş yaşasa da toparlanma ile güne yüzde 0,07 yükselişle başladı. Dolar 47,82 TL seviyelerinde işlem görüyor.
Brent ham petrol fiyatlarında da altın cephesindeki yükselişle hafif bir gerileme yaşadığı görüldü. Yüzde 0,14’lük bir kayıp ile petrol fiyatları anlık olarak 88,70 bandında konumlanıyor.