Altın yatırımcısını neler bekliyor? Milyarder yatırımcıdan dikkat çeken tahmin

On yılı aşkın süredir altın piyasasına yönelik pozitif değerlendirmeleriyle bilinen milyarder hedge fon yöneticisi John Paulson, değerli metaldeki yükseliş potansiyelinin henüz tükenmediğini ifade etti. Paulson, altındaki uzun soluklu yukarı yönlü hareketin henüz erken aşamalarında olunduğunu belirtti.