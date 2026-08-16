On yılı aşkın süredir altın piyasasına yönelik pozitif değerlendirmeleriyle bilinen milyarder hedge fon yöneticisi John Paulson, değerli metaldeki yükseliş potansiyelinin henüz tükenmediğini ifade etti. Paulson, altındaki uzun soluklu yukarı yönlü hareketin henüz erken aşamalarında olunduğunu belirtti.
Altın yatırımcısını neler bekliyor? Milyarder yatırımcıdan dikkat çeken tahmin
Milyarder fon yöneticisi John Paulson, altın fiyatlarındaki uzun vadeli yükselişin henüz başında olunduğunu belirtti. Rekor sonrası yaşanan geri çekilmeye rağmen merkez bankalarının alımları ve Fed beklentileriyle yönün yeniden yukarı döndüğünü söyleyen Paulson, altındaki potansiyeli değerlendirdi.Kaynak: Diğer
Kağıt Paraya Güven Azalıyor, Kamu Harcamaları Tırmanıyor
Paulson'ın yükseliş beklentisindeki temel gerekçeler kağıt paralara olan güvenin sarsılması ve hükümetlerin yüksek kamu harcamalarını sürdürmesi oldu. Bu durum, yatırımcıların fiziki varlıklara yönelimini artırıyor.
Rekor Sonrası %18'lik Düzeltme Yönü Değiştirmedi
Altının ons başına 5 bin 589 dolarla tarihi zirveyi gördüğü 28 Ocak rekorunun ardından %18'lik sert bir düzeltme yaşanmıştı. Ancak piyasalar bu geri çekilmeyi çabuk atlatarak yönünü yeniden yukarı çevirdi.
Fed Faiz Beklentileri Güvenli Liman Talebini Artırdı
ABD'den gelen zayıf istihdam verileri ve ılımlı enflasyon seyri, Fed'in faiz artırım ihtimallerini zayıflattı. CME FedWatch verilerinde faiz artış beklentisinin %40 seviyesine çekilmesiyle fırsat maliyeti düşen altın yeniden cazip hale geldi.
Faiz getirisiz bir varlık olan altının ABD para politikasındaki belirsizliklerle öne çıkması, hisse senetlerinden çıkan yatırımcıyı güvenli limana çekti. Altın, haftalık bazda %7'nin üzerinde değer kazanarak ocak ayından bu yana en güçlü haftalık performansına imza attı.
Merkez Bankalarının Kesintisiz Fiziki Alımları Destek Veriyor
Fiyatlardaki uzun vadeli artışı besleyen bir diğer kritik unsur merkez bankalarının fiziki alımları oldu. Çin Merkez Bankası (PBOC) temmuzda 19,9 ton altın ekleyerek alım serisini 21 aya çıkardı.
Goldman Sachs: Ayda Ortalama 60 Ton Altın Alınacak
Goldman Sachs, merkez bankalarının dolar ağırlıklı rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla 2026 boyunca ayda ortalama 60 ton altın satın alacağını öngördü. Küresel ekonomideki zayıf büyüme ve enflasyon riskleri fiziki alımları tetikliyor.
Madencilik Hisselerinde Kâr Marjı Artışı
Altın fiyatlarındaki canlanma dev madencilik şirketlerine de yansıdı. Üretim maliyetlerinin sabit kaldığı bu dönemde artan fiyatlar kâr marjlarını yükseltirken, AngloGold Ashanti ve Newmont gibi dev üreticiler yatırımcıların ilgi odağı haline geldi.
Altındaki güçlü yükseliş dalgası gümüş fiyatlarını da yukarı taşıdı. Gümüş, şubat ayından bu yana en yüksek haftalık primini kaydederken değerli metaller genelinde genel bir canlanma yaşandı.
Önümüzdeki dönemde altın ve değerli metallerin seyrini, Fed'in vereceği faiz mesajları ile küresel merkez bankalarının fiziki altın alım temposunun belirleyeceği ifade ediliyor.