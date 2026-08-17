Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Doğal gazlı kombiler resmen sona eriyor: Satışı yasaklanıyor

Doğal gazlı kombiler resmen sona eriyor: Satışı yasaklanıyor

AB ülkerlerinde artık yeni yapılan revizyonla birlikte yüzde 92 verimlilik şartını sağlayamayan doğal gaz kombileri yasaklanıyor. Detayları belli oldu.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Doğal gazlı kombiler resmen sona eriyor: Satışı yasaklanıyor - Resim: 1

Avrupa Komisyonu, ısıtma cihazlarına yönelik eko-tasarım yönetmeliğinde önemli değişikliklere imza attı.

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Doğal gazlı kombiler resmen sona eriyor: Satışı yasaklanıyor - Resim: 2

Yapılan revizyonla birlikte, yüzde 92 verimlilik şartını sağlayamayan doğal gaz kombilerinin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde satışı yasaklanacak. Yeni kuralların mevcut kombi kullanıcılarını etkilemeyeceği açıklandı.

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Doğal gazlı kombiler resmen sona eriyor: Satışı yasaklanıyor - Resim: 3

Avrupa Komisyonu, AB üyesi ülkelerde kullanılan ısıtma sistemlerinin standartlarını yeniden belirledi. Sektör temsilcileri ve üye ülkelerle yürütülen müzakereler sonucunda, ilk taslakta yer alan ve gazlı kombi satışlarını büyük ölçüde kısıtlayan maddelerde esnemeye gidildi.

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Doğal gazlı kombiler resmen sona eriyor: Satışı yasaklanıyor - Resim: 4

Ancak piyasaya yeni sunulacak ürünler için verimlilik çıtası yukarı çekildi. Halihazırda yüzde 86 olan minimum verimlilik eşiği, yeni kararla birlikte yüzde 92’ye yükseltildi.

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Doğal gazlı kombiler resmen sona eriyor: Satışı yasaklanıyor - Resim: 5

Bu oranın altında kalan konvansiyonel ve düşük verimli gazlı kombiler artık AB pazarında satılamayacak.

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Doğal gazlı kombiler resmen sona eriyor: Satışı yasaklanıyor - Resim: 6

Yeni standartla birlikte piyasada sadece yüksek verimlilik sağlayan modern yoğuşmalı kombilerin yer alması hedefleniyor. Ayrıca, gazlı sistemleri dezavantajlı konuma düşürebilecek tartışmalı test yöntemlerinden de vazgeçildi.

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Doğal gazlı kombiler resmen sona eriyor: Satışı yasaklanıyor - Resim: 7

AB sınırları içinde satılan tüm ısıtma cihazları için 'A' ile 'G' harfleri arasında değişen tek tip bir enerji etiketleme sistemine geçilecek.

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Doğal gazlı kombiler resmen sona eriyor: Satışı yasaklanıyor - Resim: 8

Isı pompalarına avantaj sağladığı belirtilen tekil değerlendirme metodolojisi reddedilerek, her teknolojinin kendi çalışma prensiplerine göre adil bir şekilde sınıflandırılması kararlaştırıldı.

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Doğal gazlı kombiler resmen sona eriyor: Satışı yasaklanıyor - Resim: 9

Milyonlarca haneyi ilgilendiren kararda, mevcut kullanıcıların durumuna da açıklık getirildi. Yeni yönetmelik yalnızca piyasaya yeni sürülecek ürünleri kapsıyor.

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Doğal gazlı kombiler resmen sona eriyor: Satışı yasaklanıyor - Resim: 10

Evlerinde halihazırda gazlı kombi kullanan vatandaşlar için herhangi bir değiştirme zorunluluğu bulunmuyor.

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Doğal gazlı kombiler resmen sona eriyor: Satışı yasaklanıyor - Resim: 11

Üretim ve dağıtım süreçlerini yeni standartlara göre güncelleme yükümlülüğü ise tamamen üretici ve distribütör firmaların omuzlarında olacak. Düzenlemelere uymayan cihazların AB pazarına girişine ve satışına kesinlikle izin verilmeyecek.

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