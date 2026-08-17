SGK uzmanı Dilek Ete açıkladı: Bir raporla emekli maaşları kesilebilir

Bunların her birini oranlayacaksın, sonra toplayacaksın... Şimdi 2025 Ocak’tan itibaren diyor ki ben artık Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre belirleyeceğim... En yüksek rahatsızlığın olduğu bir tane hastalığı alacağım ve o hastalığın oranı neyse senin çalışma gücü kaybı oranı da o."