Özellikle Ocak 2025 sonrası getirilen yeni kriterlerin binlerce engelli vatandaş için ciddi bir hak kaybı oluşturduğunu belirten Ete, mevcut durumu ve yaşanan mağduriyetleri aktardı.
SGK uzmanı Dilek Ete açıkladı: Bir raporla emekli maaşları kesilebilir
Gündeminde emeklilerin ve emekli olmayı bekleyen vatandaşların sorunları yer alan yayında, SGK Uzmanı Dilek Ete, 2025 yılında yürürlüğe giren 7538 sayılı Kanun sonrası engelli emekliliğinde yaşanan köklü değişiklikleri, kesilen aylıkları ve hukuki mücadele yollarını tüm detaylarıyla açıkladı.Cemile Kurel
Vergi İndirim Belgesi Devri Bitti: SGK Kendi Yönetmeliğine Geçti
Ocak 2025’ten itibaren yürürlüğe giren 7538 sayılı Kanun öncesinde vatandaşların vergi dairesinden aldıkları vergi indirim belgesiyle emeklilik planlaması yapabildiklerini belirten Dilek Ete, yeni düzenlemeyle bu sistemin tamamen değiştiğini vurguladı:
"Ocak 2025’te dediler ki bir dakika biz bu vergi indirim belgesini kaldırıyoruz. Artık engelli emeklisi olmak istediğinizde maliyeden, vergi dairesinden gidip bir rapor almayacaksınız.
Alsanız da bize getirdiğinizde SGK’ya emeklilik için biz onu kabul etmiyoruz..."
Ete'nin aktardığına göre, ellerinde rapor bulunan vatandaşlar için Ocak 2025'ten itibaren yalnızca 6 aylık bir geçiş süresi tanındı ve bu süre sonrası başvurularda SGK, kişileri doğrudan Devlet, Üniversite veya Eğitim Araştırma hastanelerine sevk etmeye başladı.
Rapor Hesaplama Yöntemi Değişti: Hastalık Oranları Artık Toplanmıyor
Düzenlemenin getirdiği en büyük engellerden birinin sağlık kurulu raporlarının hesaplanma biçimindeki değişiklik olduğunu ifade eden SGK Uzmanı Dilek Ete, eski ve yeni yönetmelik arasındaki farkı şöyle özetledi:
"Önceden Merkez Sağlık Kurulu tarafından Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’e göre sağlık oranı belirleniyordu... Üç tane rahatsızlığı var; böbrek, kalp, psikolojik...
Bunların her birini oranlayacaksın, sonra toplayacaksın... Şimdi 2025 Ocak’tan itibaren diyor ki ben artık Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre belirleyeceğim... En yüksek rahatsızlığın olduğu bir tane hastalığı alacağım ve o hastalığın oranı neyse senin çalışma gücü kaybı oranı da o."
Birden fazla rahatsızlığı olan vatandaşların oranlarının artık toplanmadığını, sadece en ağır tek bir hastalığın esas alındığını belirten Ete, bu durumun fiilen engelli olan kişilerin resmiyette engel oranının düşmesine yol açtığını kaydetti.
Prim Günü Ve Sigortalılık Süreleri Artırıldı
Ocak 2025 sonrası çalışma gücü kaybına göre yeni kademelerin getirildiğini ifade eden Ete, eski sistemde 15 yıl 3600 gün ile emekli olunabilirken, yeni şartların zorlaştırıldığını açıkladı:
Yüzde40 - yüzde 49 Arası Çalışma Gücü Kaybı: 18 yıl sigortalılık süresi ve 4100 prim günü.
Yüzde 50 - yüzde 59 Arası Çalışma Gücü Kaybı: 16 yıl sigortalılık süresi ve 3700 prim günü.
Bu yasa çıkmadan önce insanlar 15 yıl 3600 günle emekli olma imkanı vardı. Ne demek bu? Yaklaşık 500 gün... Sosyal Güvenlik Kurumuna her ay para yatırman gerek. Bu insanların cebinde böyle destelerle para yok ki..."
Kontrol Muayeneleri Ve Kesilen Emekli Aylıkları
Eski tarihlerde emekli olmuş vatandaşların kontrol muayenelerinde aylıklarının kesilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten SGK Uzmanı Dilek Ete, şu uyarılarda bulundu:
"2024’te engelli emeklisiyim. Verdiler bana 2026’nın Ocağında kontrol muayenesi... O kontrol muayenesinde artık yeni çıkan rapora göre ben engelli kabul edilmiyorum. 'Sen artık engelli değilsin' diyor... Engelli emekli aylığın iptali oldu ve seni artık Sosyal Güvenlik Kurumu engelli olarak değerlendirmiyor. Çünkü ölçümlerini değiştirdi."
Aylığı kesilen vatandaşların hem gelirlerinden hem de sağlık güvencelerinden mahrum kalarak ilaçlarını bile alamayacak duruma geldiklerini belirten Ete, yapılan bu değişikliğin sadece 4A (SSK) kapsamındaki çalışanları etkilediğini, Memur ve Bağ-Kur'luların engelli emeklilik şartlarında bir değişiklik olmadığını ifade etti.
Anayasa Mahkemesi (AYM) Süreci Ve Yasal Dava Yolları
Söz konusu 7538 sayılı Kanun’un iptali için CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından Şubat 2025’te Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurulduğunu hatırlatan Ete, 14 Ağustos 2026 itibarıyla henüz kararın açıklanmadığını vurguladı.
Aylığı kesilen veya mağduriyet yaşayan vatandaşların ve avukatların dava açarken dayanabileceği yasal maddeleri de sıraladı:
5510 Sayılı Kanun: Madde 28/5
5510 Sayılı Kanun: Geçici Madde 2
5510 Sayılı Kanun: Geçici Madde 6 (7. fıkranın d ve e bentleri)
5510 Sayılı Kanun: Geçici Madde 10 (3 ve 4. bentleri)
"Eğer o düzenlemenin bazı bölümleri anayasaya aykırı bulunursa bu sefer daha önce aylıkları kesilenler açısından bir geriye dönüş olabilir... Reddoluyorsa, maaşlarınız kesiliyorsa ve bu konuda gerçekten bir mağduriyetle tamamlayamayacaksanız, dava açarak da hakkınızı arayabilirsiniz."