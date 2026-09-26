Bilgi yarışmalarının sevilen ve kendine has sunum tarzıyla hafızalarda yer eden ismi Ali İhsan Varol, yeni bir yarışma formatıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Fabrika Yapım imzalı ‘Ali İhsan Varol ile Kumbara’, yakında NOW TV’de izleyiciyle buluşacak.

Yarışmanın merkezinde bu kez ‘biriktirmek’ var. Eğlence, hız ve bilginin bir araya geleceği programda yarışmacılar, sorulara doğru cevap verdikçe kendi kumbaralarını dolduracak. Üstelik her sorunun değeri aynı olmayacak; sorunun zorluk seviyesine göre kazanılacak para miktarı da değişecek. Yarışmanın özellikle iki seçenekli sorularla başlayan yapısı, izleyiciye de ‘Ben olsam hangisini seçerdim?’ dedirtecek. Basit sorular ve küçük kazançlarla başlayan mücadele, ilerleyen dakikalarda daha yüksek ödüller ve daha fazla heyecan getirecek. Yaklaşık 15-20 dakikalık tempolu bir performansın ardından başarılı yarışmacılar, kumbaralarında biriken parayı 300 bin TL’ye kadar çıkarma fırsatı yakalayacak.

Ali İhsan Varol’un enerjisi ve kendine özgü sunumuyla ‘Kumbara’, klasik bilgi yarışmalarına farklı bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Bakalım, ekran başındaki izleyiciler de yarışmacılar kadar hızlı düşünüp soruların cevaplarını bulabilecek mi? Şimdiden merakla bekliyoruz.

Yılın en çılgın yolculuğu için geri sayım

İzleyiciyi hem güldürmeyi hem de duygulandırmayı hedefleyen 2026’nın en iddialı komedi-macera filmlerinden ‘Milyonluk Hurdacı’, beyazperdede kahkaha fırtınası estirmeye hazırlanıyor.

Yapımcılığını Mehmet Salih Gök’ün, yapımını ise sinema sektörüne iddialı bir giriş yapan Marnel Pictures’ın üstlendiği, senaristliğini Şeyda Delibaşı’nın, yönetmenliğini ise Ercüment Çavluer’in yaptığı filmin vizyon tarihi de belli oldu. Film, 23 Ekim 2026 tarihinde gösterime girecek.

Marnel Pictures’ın ilk sinema projesi olan yapım, Selahattin Taşdöğen, İnan Ulaş Torun ve Ahmet Kayakesen’i bir araya getiriyor. Şirket, hayata geçireceği yeni projelerle yolculuğunu sürdürmeye hazırlanırken ‘Milyonluk Hurdacı’ da bu iddialı yolculuğun ilk adımını oluşturuyor.

103 bin 649 eserden oluşan dev arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Merkezi, Metrohan’da kapılarını açtı.

Cumhuriyet tarihi üzerine çalışan farklı disiplinlerden araştırmacılar için yeni bir çalışma alanı sunan merkezde, ilk olarak Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. Zafer Toprak’ın toplam 103 bin 649 eserden oluşan kişisel arşivi kullanıma açıldı. Merkezin açılışına, 2023’te hayatını kaybeden Prof. Dr. Zafer Toprak’ın eşi Binnaz Toprak, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’la birlikte akademi ve siyaset dünyasından pek çok isim katıldı.

İBB Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Merkezi, ilerleyen dönemlerde farklı tarihçilerin arşivleri ve katkılarıyla daha da genişleyecek.