Televizyon ekranlarında rekabet yalnızca reytinglerle sınırlı değil artık… Diziler, sosyal medyada ne kadar konuşulduklarıyla da âdeta kendi yarışlarını veriyor.

Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP’ın Ağustos ayında yerli dizilerin sosyal medya yansımalarını mercek altına aldığı araştırma, bu yarışın dikkat çekici sonuçlarını ortaya koydu. Listenin zirvesinde ‘Daha17’ yer aldı. Dizi, X’te yarattığı hareketlilikle diğer yapımların önüne geçerek en çok konuşulan yapım oldu. Peki, zirvenin hemen ardından kimler geliyor? X gündeminde ‘Muhtemel Aşk’, ‘Altı Üstü İstanbul’, ‘Doğanın Kanunu’, ‘Sözüm Var Sevdaya’ ve ‘Gönül Sözüm’ de çok konuşuldu. Anlaşılan o ki, yeni dönemde dizilerin hikâyeleri kadar izleyicinin o hikâyeler hakkında ne söylediği de büyük önem taşıyor. Bir sahne, bir replik ya da bir karakter birkaç saat içinde sosyal medyanın gündemine oturabiliyor.

Ekrandaki mücadele sürerken sosyal medyanın nabzı da ayrı bir hikâye yazıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bu listenin zirvesi değişecek mi, yoksa ‘Daha17’ sosyal medya tahtındaki yerini korumaya devam edecek mi?

Peki, Ya Ben Şarkıcı Olsaydım?

Yasemin Sakallıoğlu, yıllar önce yarım kalan şarkıcılık hayalini sahneye taşıyor. Komedyen, ‘Peki, Ya Ben Şarkıcı Olsaydım’ adını verdiği özel gecede 12 Kasım’da Volkswagen Arena’da seyirci karşısına çıkacak.

Yasemin Sakallıoğlu, kariyerinde ilk kez bambaşka bir sahne deneyimine hazırlanıyor. Yıllardır stand-up gösterileriyle binlerce kişiyi güldüren komedyen, bu kez mikrofonu şarkı söylemek için eline alacak. Hikâyesi 12 yıl öncesine uzanan gece için Yasemin Sakallıoğlu, 2014 yılında henüz komedyenlik kariyerine başlamadan önce iki şarkı bestelediğini ve müzik dünyasına adım atmaya hazırlandığını açıkladı.

12 Kasım’da Volkswagen Arena’da gerçekleşecek gecede Yasemin Sakallıoğlu, bugüne kadar izleyicinin tanıdığı komedyen kimliğinin yanına müziği de ekleyecek. Şarkılar söyleyecek, kendi hikâyesini anlatacak ve yıllar önce vazgeçtiği şarkıcılık hayalini ilk kez büyük bir sahnede yaşayacak.

Türkiye’nin müzikal mirası üç kıtada

Geçen yıl ilk kıtalararası konser turnesiyle Avrupa, Uzak Doğu ve Okyanusya’da sahne alan Dengin Ceyhan, dünya yolculuğunu sürdürüyor. Anadolu ezgilerini çağdaş piyano yorumuyla buluşturan sanatçı, ‘Echoes of Anatolia-Intercontinental Recital Tour 2026/2027’ kapsamında yeni ülkeleri programına dâhil ederek konser coğrafyasını Güney Amerika’ya kadar genişletiyor.

Turnenin ilk konseri 16 Ekim’de Tallinn’de gerçekleşecek. Sanatçı, ardından Londra, Edinburgh, Dublin, Münih, Berlin, Paris, Viyana, Madrid, Roma ve Milano’da sahne alacak. 2027’de Sydney ile Okyanusya’ya uzanacak turne, Zürih, Amsterdam ve Brüksel konserleriyle devam edecek.

Türk piyanist ve besteci Dengin Ceyhan, 16 Nisan 2027’de Buenos Aires’te vereceği konserle Anadolu ezgilerini Güney Amerika’da da yankılatacak.