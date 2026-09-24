Star TV’nin yeni dizisi ‘Başkalarının Hayatı’nın yayın tarihi belli oldu. Dizi, 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20:00’de ekran yolculuğuna başlıyor.

Başrollerinde Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram ve Demirhan Demircioğlu’nun yer aldığı Ay Yapım imzalı dizinin senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alırken yönetmenliğini Burak Müjdeci yapıyor. Dizi, başkalarının yaşamlarına özenen genç bir kadının, hayallerinin peşinde çıktığı tehlikeli yolculuğu ekranlara taşıyacak.

Peki, ‘Başkalarının Hayatı’ reytinglerde ne yapar? Uzun yıllardır devam eden ve geçen sezon zirveyi kaptırsa da iddiasını sürdüren ‘Gönül Dağı’, liderliği bırakmayan ‘Güller ve Günahlar’ ve yeni sezon dizilerinden ‘Mercan Köşk’ ile mücadele edecek. Kitlesi oturmuş çok güçlü rakipleri var. Tanıtımları ilgi çekiciydi. Çok sayıda dizinin sezonu erken açtığı bir dönemde diğer yapımlardan sıkılıp izlemek isteyenler için alternatif olabilir. Bu bir avantaj gibi görünse de işi zor ama sürpriz yapabilir mi? Neden olmasın? Reytingi bol olsun.

‘Pasta Yesinler’ oyunu için buluştular

Farah Zeynep Abdullah, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Bülent Şakrak, Baba Sahne’nin yeni kara komedisi ‘Pasta Yesinler’in ilk okuma provasında bir araya geldi.

Peter Jordan’ın kaleme aldığı oyun, Fransız Devrimi’ni absürt bir hikâyeyle ele alırken iktidar, eşitsizlik ve değişim üzerine geçmişten bugüne uzanan eğlenceli bir tartışma açıyor.

Baba Sahne’nin 7. prodüksiyonu olarak seyirciyle buluşmaya hazırlanan ‘Pasta Yesinler’, yeni sezonda Yücel Erten’in Türkçe’ye çevirdiği, Emrah Eren’in yönetmen koltuğuna oturduğuve Baba Sahne’nin her zamanki yüksek tempolu sahne enerjisiyle perde açmaya hazırlanıyor.

Model’den ‘İyi Bir Sevgili’ sürprizi

Türk Rock Müziği’nin sevilen gruplarından Model, yeni şarkısı ‘İyi Bir Sevgili’yi Karadul Music etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Can Temiz’e ait şarkının düzenlemesi Model ile Kaan Arslan imzası taşıyor. ‘İyi Bir Sevgili’, hem iyi bir sevgili olmaya çalışırken kendimizden neler gittiğini fark etmemekle hem de en derinlerimize işlemiş savaşların olmak istediğimizi sandığımız kişi olmamızı nasıl engellediği ile ilgili bir şarkı olarak dikkat çekiyor.

İlişkilerdeki beklentileri ve hayal kırıklıklarını anlatan şarkı, müzik listelerinin zirvesine göz kırpıyor.