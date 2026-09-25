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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ilk maçında A Milli Takımımız Fransa ile karşı karşıya geliyor.

Kocaeli Stadı'nda saat 21:45'te başlayan dev karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer düdük çalıyor.

Nefeslerin tutulduğu Türkiye-Fransa maçında ilk 11'ler belli oldu.

TÜRKİYE-FRANSA İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki,Abdülkerim, Merih, Ferdi, Salih, İsmail, Arda Güler, Oğuz Aydın, Barış Alper

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert, Kone, Rabiot, Cherki, Mbappe, Olise, Dembele

TÜRKİYE 0-1 FRANSA CANLI ANLATIM

1' Felix Zwayer'in ilk düdüğüyle Türkiye-Fransa maçı başladı.

NET GOL ŞANSI YAKALADIK ANCAK OFSAYT BAYRAĞI KALKTI

3' Milli Takımımız Barış Alper ile net gol şansı yakaladı ancak yardımcı hakem pozisyonda ofsayt tespit etti.

MAÇA İKİ TAKIM DA KONTROLLÜ BAŞLADI

10' Maçta ilk dakikalar düşük tempoda iki takımın da kontrollü oyunuyla geçildi.

FRANSA TEHLİKELİ GELDİ

17' Fransa tehlikeli geldi. Olise ceza sahası içinde Mbappe'yi gördü. Mbappe'nin gelişine şutunda top direğin yanından dışarı gitti.

BARIŞ ALPER İSTEDİĞİ GİBİ VURAMADI

27' Arda Güler'in başlattığı atakta Oğuz Aydın ile rakip sahayı hızlı geçti. Ceza sahasına Oğuz'un çıkardığı topa Barış Alper gelişine vurmak istedi. Ancak istediği vuruşu yapamadı.

FERDİ KAFA VURUŞUYLA FRANSA KALESİNİ TEHDİT ETTİK

28' Üst üste ataklarla Fransa kalesinde tehdit yaratıyoruz. Sağ kanattan yapılan ortada Ferdi Kadıoğlu'nun kafa vuruşunda top Maignan'da kaldı.

BARIŞ ALPER PENALTI BEKLEDİ

31' Barış Alper Yılmaz ceza sahası içerisindeki pozisyonda topu kurtarmaya çalışırken yerde kaldı. Hakem Zwayer oyunu devam ettirdi.

ABDÜLKERİM'DEN KRİTİK MÜDAHALE

36' Cherki'nin savunma arkasına sızan Dembele'ye attığı derin ara pasında Abdülkerim Bardakçı son anda araya girerek tehlikeyi büyümeden önledi.

CHERKI'NİN ŞUTUNDA SON ANDA MERİH TOPU BLOKE ETTİ

41' Fransa ceza sahası içerisinde kısa ve seri paslaşmalarla tehlike yarattı. Kale önünde topla buluşan Cherki'nin şutunda Merih yatarak müdahaleyle gol pozisyonunu engelledi.

UĞURCAN OLISE'YE GEÇİT VERMEDİ

44' Fransa'nın en net pozisyonunda Olise sağ çaprazdan uzak köşeye etkili bir şut çıkardı. Uğurcan harika bir refleksle topu kornere çelerek adeta golü önledi.

İLK YARI SONUCU: TÜRKİYE 0-0 FRANSA

İSMAİL YÜKSEK'İN KAFA VURUŞUYLA GOLE YAKLAŞTIK

50' Arda Güler'in köşe vuruşundan ortasında İsmail Yüksek kale önünde kafayı vurdu. Maignan son anda topu kornere çeldi. Milli Takımımız gole çok yaklaştı.

FRANSA MBAPPE'NİN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

54' Fransa, çıkarken kaptırdığımız top sonrası Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti.

MBAPPE SAKATLANDI

59' Golden sonra sakatlık yaşayan Kylian Mbappe kenara geldi. Mbappe'nin yerine oyuna Desira Doue dahil oldu.

OĞUZ AYDIN İSABETİ BULAMADI

64' Ceza sahası içerisinde Oğuz Aydın topu rakibinden kurtararak şutunu denedi. Ancak top farklı şekilde dışarı çıktı.