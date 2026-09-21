Now TV’nin yeni sezon dizilerinden ‘Ömür Usta’nın yayın tarihi belli oldu. Senaryosunu Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu Ay Yapım imzalı dizi, 27 Eylül Pazar akşamı saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak.

Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri’nin paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Enes Koçak, İbrahim Selim, Gülçin Kültür Şahin, Pınar Çağlar Gençtürk, Cemre Arda, Sude Zülal Güler ve Zerrin Sümer gibi isimler yer alıyor. Aile bağları, ihanet, aşk, sınıf çatışmaları ve ikinci şanslar üzerine kurulan ‘Ömür Usta’, tüm yaralarına rağmen hayata tutunmayı başaran bir kadının, kendi ışığını yeniden keşfetme hikâyesini anlatacak.

Peki, ‘Ömür Usta’ reytinglerde ne yapar? Yıllardır ekranda olan ‘Teşkilat’, ikinci sezonuyla dönen ‘Çirkin’ ve yazdan devam eden ‘Daha 17’ ile rekabet edecek. Rakipleri güçlü ama yapımın da konusu ve kadrosu sağlam. İzleyici, özellikle kadının ön planda olduğu bu tür işleri seviyor, sahip çıkıyor. Sürpriz yapabilir mi? Neden olmasın? Yolu açık olsun.

‘Sultana’ filminin galası yapıldı

Prime Video’nun yeni filmi ‘Sultana’nın galası, Atlas Sineması’nda yapıldı. Gala gecesine güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra medya ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Rodi Medya ve Saros Film ortak yapımcılığında hayata geçirilen ‘Sultana’, Prime Video’da yayınlandı. Başrollerini Tuba Büyüküstün, Derya Pınar Ak, Seray Kaya, Rojbin Erden, Begüm Akkaya, Şirin Sultan Saldamlı ve Itır Esen’in paylaştığı filmde Tarık Emir Tekin, Hakan Kurtaş, Çağlar Çorumlu, Melike Güner ve Nur Sürer de konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Yönetmenliğini Ali Kemal Güven’in, hikâye ve senaryosunda Erdi Işık’ın yer aldığı film, İstanbul’un en ünlü gece kulübü ‘Sultana’da geçen çarpıcı bir hikâyeyi sinemaseverlerle buluşturdu. Güç mücadeleleri, ihanetler ve trajedilerle örülü hikâye, iki kadının yozlaşmış bir sisteme karşı birlikte mi duracakları, yoksa onun tarafından tüketilecekleri sorusunu merkezine alıyor.

‘Şahane Pazar’, Türkiye turuna çıkıyor

Türk televizyonlarının unutulmaz programlarından ‘Şahane Pazar’, bu kez sahnede Türkiye turuna çıkıyor. Süheyl ve Behzat Uygur’un yıllar sonra yeniden hayat verdiği ‘Şahane Pazar Sahnede’, 25 Eylül’de Çayırova’da başlayacak turne kapsamında 27 Eylül Bostancı Gösteri Merkezi ve ardından Türkiye’nin dört bir yanında seyirciyle buluşacak.

İstanbul’un ardından Antalya, Alanya, Adana, Mersin, Gaziantep, Denizli, Bursa, Eskişehir, Ankara ve İzmir gibi şehirleri gezecek ekip; Kasım ayında da Muğla’dan Kars’a, Trabzon’dan Rize’ye, Erzincan’dan Erzurum’a ve son olarak Diyarbakır’a uzanacak.

25 farklı şehirde sahne alacak ekip, yaklaşık 8 bin 700 kilometrelik bir kara yolculuğu gerçekleştirecek. Ege’den Akdeniz’e, İç Anadolu’dan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’ya uzanan turne, ‘Şahane Pazar’ın enerjisini Türkiye’nin dört bir yanına taşıyacak.