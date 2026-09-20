Dijital platformlarda 7-14 Eylül haftasında en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde ‘Mezarlık’, üçüncü sezonuyla liderlik serisini üç haftaya çıkardı. Film kategorisinde, sinemalarda 640 bin seyirci tarafından izlenen ‘Efes’in Sırrı’, platformdaki ilk haftasında liderlik koltuğuna oturdu. Prime Video’nun televizyon kategorisinde ‘Reacher’ zirvedeki yerini korudu. Film kategorisinde, platformun ses getiren orijinal filmi ‘Dayanılmaz Çekim’ zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Disney Plus’ın televizyon kategorisinde haftanın en çok izlenen yapımı yine ‘Furious’ oldu. Film kategorisinde Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu’nu bir araya getiren ‘Öngörü’ liderliğini bir hafta daha sürdürdü.

HBO Max’in televizyon kategorisinde ‘Lanterns’, yeniden yükselişe geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Film kategorisinde, kadrosunda Nazan Kesal, Asiye Dinçsoy, Serra Yılmaz gibi isimlerin olduğu Ahu Öztürk’ün ilk uzun metrajlı filmi ‘Toz Bezi’ yeniden zirveye yerleşti.

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‘Yalan’ şarkısı için bir araya geldiler

Alternatif sahnenin üretimleriyle dikkat çeken ve kısa sürede yıldızı parlayan yeni gruplarından Maderzat, Türk Pop Müziği’ne damga vuran Yeşim Salkım ile yeni bir şarkı için buluştu.

Maderzat ve Yeşim Salkım, birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak müzikseverlere sürpriz yaptı. İki farklı müzik dünyasını buluşturan iş birliğinin ürünü olan ‘Yalan’ isimli şarkı, 1 Ekim’de yayınlanacak.

Yeşim Salkım ve Maderzat, İbrahim Tatlıses’in klasikleşen şarkısı ‘Yalan’ı müthiş arabesk rock versiyonunda ilk kez Jolly Joker Vadi İstanbul’da gerçekleşecek lansman konserinde seslendirilecekler. ‘Yalan’, şimdiden merakla beklenen projeler arasında yerini aldı.

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Yeni nesil içerik üreten dondurmacı

16 Ekim’de vizyona girecek ‘Dondurmam Gaymak: Gapital’ filminin en dikkat çeken ve komedi dozunu zirveye taşıyan karakterlerinden biri olan Tingoz Kerim’e Okan Çabalar hayat veriyor.

Geleneksel dondurmacılığın aksine şov ve teknoloji odaklı bir tarz benimseyen Tingoz Kerim; tek teker üstünde dondurma dağıtan, viral içerik üretme hırsıyla dolup taşan ve takipçi kazanmak uğruna kılıktan kılığa giren renkli bir sosyal medya fenomeni olarak izleyici karşısına çıkıyor. Okan Çabalar’ın kendine has tarzı ve yüksek enerjisiyle canlandırdığı Tingoz Kerim, kasabadaki geleneksel ‘Nasip Dondurmaları’na karşı açtığı teknolojik ve iddialı rekabetle hikâyenin önemli eğlence unsurlarından biri oluyor.

Tingoz Kerim karakteri üzerinden dijital dünyanın aldatıcı şaşaasını, algoritma hırsını ve sosyal medyanın insan ilişkileri üzerindeki etkisini de birbirinden komik anlarla mercek altına alıyor. Bir yanda Tingoz Kerim’in izlenme uğruna girdiği absürt mücadeleler diğer yanda ise geleneksel esnaf düzenini korumaya çalışan kasabalıların direnişi beyaz perdede kahkaha tufanı estirecek.