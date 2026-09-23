Haftanın dizisi: Show TV’de Çarşamba akşamları ekrana gelmeye başlayan ‘Sevdan Bir Ateş’, dikkat çeken bir sürprize imza atarak kendi gününün lideri olurken haftaya da damga vurdu.

Başrollerinde Murat Ünalmış ile Özge Özacar’ın yer aldığı dizi, 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktığı geçen hafta en yüksek reyting artışı yaşayan yapım oldu. İlk bölümde ortalama 3 reyting alan dizi, 2. bölümde Total ve ABC1’de 7, AB’de ise 6’nın üzerinde reyting aldı. ‘Sevdan Bir Ateş’, konusu olduğu kadar oyuncuların performanslarıyla da sosyal medyanın gündemine oturdu.

Melodi ve arkadaşlarının müzik macerası

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Mustafa Nebi Filik’in yaptığı, senaryosu Oksana Annych tarafından kaleme alınan animasyon türündeki ‘Melodi ve Neşeli Notalar’, ilk hafta sonunda 3 bin 216 kişi tarafından izlendi.

18 Eylül’de vizyona giren Lil Yapım imzalı film, Melodi ve Efe’nin İstanbul’un farklı kısımlarından enstrüman dostlarıyla bir müzik grubu kurma macerasını anlatıyor.

Can Bonomo’dan ‘Sen Gül Diye’ sürprizi

Haftanın şarkısı: Kendine has yorumuyla müzik dünyasının sevilen isimlerinden birisi olan Can Bonomo, yeni şarkısı ‘Sen Gül Diye’yi yayınladı.

Sözleri ve müziği Can Bonomo’ya ait olan şarkının düzenlemesi Can Saban imzası taşıyor. Sözleri oldukça karanlık olmasına rağmen içinde çarpık da olsa bir umut barındıran şarkı, kişinin tüm zorluklara, karamsarlıklara ve hayattaki karanlığa rağmen sevdiği insan için sergilediği fedakârlık ve inatçı bağlılığı anlatıyor.

İki kıta arasında uzanan bir aile hikâyesi

Haftanın kitabı: Yazar Seçilay Yıldız’ın yeni romanı ‘Bayan Minty’, Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. Kitap, Princeton’dan Büyükada’ya, 1960’ların Adana’sından günümüze uzanan çok katmanlı bir aile hikâyesini anlatıyor. Kuşaklar arasında aktarılan anılar, kökler, aidiyet ve büyük bir aşkın izleri bu romanda iç içe geçiyor.

‘Bayan Minty’, geçmiş ile bugünü, Türkiye ile Amerika’yı ve iki farklı kuşağın hayatını etkileyen seçimleri aynı hikâyede buluşturuyor. Romanın merkezinde Princeton Üniversitesi’nde eğitim gören genç yazar adayı Sera ile Büyükada’da yaşayan anneannesi Mihriban, nam-ı diğer Bayan Minty yer alıyor.