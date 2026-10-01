Tekirdağ’da 4 yaşındaki çocuğun bulunduğu otomobili kaçıran şüpheli, kaçış sırasında yayaya ve iki araca çarptı. Polis takibiyle yakalanan şüphelinin kaçırdığı çocuk ailesine teslim edildi.
Olay, saat 19.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi’nde bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre marketten çıktıktan sonra 4 yaşındaki torununu 59 APE 174 plakalı otomobile bindiren bir kişi, bu sırada E.G.’nin müdahalesiyle yere düştü.
E.G., içerisinde küçük çocuğun bulunduğu otomobille hızla bölgeden uzaklaşırken yol kenarındaki yayaya çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.
TAKİP SIRASINDA KAZA YAPINCA YAKALANDI
Polis ekipleri, şüpheli E.G.’nin kaçırdığı otomobilin peşine düştü. E.G., kaçışı sırasında çevre yolunda önce O.Y. yönetimindeki 34 CFP 466 plakalı hafif ticari araca, ardından Ş.K. yönetimindeki 34 KRE 144 plakalı otomobile çarparak durdu. Kazada yaralanan iki aracın sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. E.G. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, otomobildeki 4 yaşındaki çocuk ailesine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.