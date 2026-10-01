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Kaynak: İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın mal varlığına tedbir konulduğu iddia edildi.

Adli kaynaklar ise bu iddiayı yalanladı. Yazıcı'ya dair sadece yurt dışına çıkış yasağı konduğu belirtildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Fon soruşturması kapsamında bugün ifade veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında uygulanacak adli kontrol tedbiri belli oldu.

Edinilen bilgilere göre, fon soruşturması kapsamında bugün ifadesi alınan Mustafa Yazıcı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

MALVARLIĞINA TEDBİR KARARI YOK

Öte yandan adli kaynaklar ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında bugün ifadesi alınan Mustafa Yazıcı hakkında yalnızca yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını aktardı.

Bunun dışında herhangi bir tedbir kararı bulunmadığı öğrenildi.

Yazıcı hakkında uygulanan tedbirin yalnızca yurt dışına çıkış yasağı olduğu belirtildi.