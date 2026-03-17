Ticari amaç dışında yurt dışından getirilecek elektronik eşyalar için uygulanacak bandrol ücretleri 2026 yılında da aynı kaldı.

Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.

2019 TARİFESİ DEVAM EDECEK

Karara göre, 2019 yılında belirlenen ve euro cinsinden uygulanan bandrol ücretlerinde bu yıl herhangi bir artış yapılmadı.

Mevcut tarifeler aynen korunacak.

Düzenleme kapsamında televizyonlardan 8-80 euro, radyolardan 1-2 euro, cep telefonlarından 20 euro ve bilgisayarlardan 10 euro karşılığı Türk lirası bandrol ücreti alınacak.

Ayrıca set üstü medya kutuları ve uydu alıcıları için 7 euro, video cihazları için 18 euro, birleşik cihazlar ve diğer görsel işitsel ürünlerde ise 1 ile 21 euro arasında değişen ücretler uygulanacak.