Çinli elektrikli araç devi BYD, Şubat ayında küresel satışlarında yıllık bazda yüzde 41,1 düşüş yaşayarak son altı yılın en sert gerilemesini gösterdi. Şirket, dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin’de yoğunlaşan rekabet baskısı nedeniyle üst üste altıncı aydır satış kaybı açıkladı.
Çinli otomobil devi BYD’de tarihi çöküş: Satışlar çakıldı, 6 yılın en kötüsü
Çinli elektrikli araç devi BYD, Şubat’ta küresel satışlarını yüzde 41,1 düşürerek son 6 yılın en sert gerilemesini yaşadı. Çin iç pazarı yüzde 65 daralırken yurt dışı sevkiyatları rekor kırdı; yoğun rekabet ve teşvik azalması baskıyı artırıyor.
BYD’nin borsaya sunduğu verilere göre, Ocak-Şubat döneminde küresel satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,8 azalarak 2020’den beri yılın ilk iki ayındaki en büyük düşüşü işaret etti.
