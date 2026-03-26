İsrail yönetiminin, Yunanistan’a ait yaklaşık 40 adayı satın almak ya da 40-50 yıllığına kiralamak için hazırlık yaptığı öne sürüldü.

İddialara göre bu girişim, olası kriz ve savaş senaryolarına karşı güvenli alanlar oluşturmayı amaçlıyor.

Söz konusu planın, İsrailli siyasetçi Yisrael Gantz’ın bağlı olduğu Kahol Lavan tarafından geliştirildiği ve finansmanında Jewish National Fund kaynaklarının kullanılmasının öngörüldüğü ifade ediliyor.

KKTC’DEN SERT AÇIKLAMA

KKTC kanadından iddialara ilişkin sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, planın yalnızca Yunan adalarıyla sınırlı olmadığını, asıl hedefin Kıbrıs Adası olabileceğini savundu.

Ertuğruloğlu, bu girişimi “1900’lerin başındaki Filistin’i işgal projesinin bir benzeri” olarak nitelendirdi.

KKTC Dışişleri Bakanı, Türkiye ve KKTC’nin böyle bir adıma sessiz kalmayacağını belirterek, İsrail’in adalara yerleşmesinin “açık bir savaş sebebi” olacağını ifade etti.

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSELİYOR

Uzmanlar, söz konusu iddiaların Doğu Akdeniz’de zaten yüksek seyreden jeopolitik gerilimi daha da artırabileceğine dikkat çekiyor. Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtiliyor.