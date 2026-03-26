Yapay zeka şirketlerinin artan RAM talebi teknoloji sektöründe büyük krize neden oldu. RAM üreticileri artan talep karşısında satışları ağırlıklı olarak yapay zeka devlerine kaydırırken bu durum RAM fiyatlarında büyük artışa neden oldu. Artan fiyat artışı ve ürüne erişim sıkıntıları özellikle bilgisayar ve cep telefonu fiyatlarına artış olarak yansıyor.
Teknoloji sektöründe RAM krizi büyüyor: En çok bilgisayar ve cep telefonlarını vurdu
Teknoloji sektöründe yaşanan RAM krizi yeni bir boyut kazandı. Özellikle bilgisayar ve cep telefonlarında kullanılan DDR4 RAM’lerin fiyatları ciddi şekilde artmaya başladı.
Shift Delete’de yer alan habere göre, yaşanan krizin en çarpıcı örneği ise şu günlerde bilgisayar, akıllı telefon ve hatta ev elektroniği sektörünün vazgeçilmezi olan DDR4 RAM pazarında yaşanıyor.
Yeni yayınlanan bir rapora göre, uygun fiyatlı ve kolay bulunabilir olmasıyla bilinen DDR4 belleklerin fiyatları sadece bir yıl içinde tam 8.8 katına çıkarak hem tüketicileri hem de üreticileri zor durumda bıraktı.
DDR4 RAM FİYATLARI DA ARTMAYA BAŞLADI
Japonya merkezli saygın finans gazetesi Nikkei’nin paylaştığı güncel veriler, bellek pazarındaki bu dramatik tabloyu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Rapora göre, Şubat 2026 itibarıyla standart bir 8 GB DDR4 modülünün spot piyasadaki fiyatı 15 dolar seviyesine ulaşmış durumda.
Bu rakam, bir önceki aya göre yüzde 15’lik keskin bir artışı temsil ederken, asıl şok edici detay fiyatların geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla tam 8.8 kat (yüzde 880) artmış olması. Üstelik bu fahiş artış dalgası sadece DDR4’ü değil, yeni nesil DDR5 bellekleri de etkiliyor.
DDR5 fiyatları da yukarı yönlü bir ivme yakalamış durumda. Bu da genel DRAM pazarında genel bir üretim ve tedarik baskısı olduğunu kanıtlıyor.
KRİZ SADECE BİLGİSAYARLARI DEĞİL, HER ŞEYİ VURUYOR
DDR4 krizinin en endişe verici yanı ise sorunun sadece dizüstü veya masaüstü bilgisayarlarla sınırlı kalmaması. Bugün piyasada satılan dijital fotoğraf makineleri, akıllı televizyonlar, yönlendiriciler (router), ağ cihazları ve daha birçok tüketici elektroniği ürünü hala DDR4 bellek mimarisini yoğun bir şekilde kullanıyor.
Giderek artan bu maliyet baskısı karşısında bazı şirketlerin çok daha eski bir standart olan DDR3’e geri dönme gibi acil durum senaryoları üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Ancak DDR3 tedariğinin de uzun zaman önce büyük ölçüde durdurulmuş olması, bu “B planını” da çıkmaza sürüklüyor.
DDR4 standartlarının ömrünü tamamen tamamladığını söylemek henüz erken olsa da, ana akım üreticilerin önceliği olmaktan kesin bir şekilde çıktığı ortada. Yapay zeka devrimi teknoloji dünyasını hızla geleceğe taşırken, arkasında bıraktığı geleneksel donanım pazarında yüksek maliyetler ve üretim zorlukları bırakıyor. Özellikle uygun fiyatlı elektronik cihaz arayan tüketiciler için önümüzdeki dönem oldukça zorlu geçecek gibi görünüyor.