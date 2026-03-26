Tasnim Haber Ajansı’na konuşan yetkili bir kaynak, İran’ın ABD tarafından sunulan 15 maddelik öneriye ilişkin resmi yanıtını dün gece aracılar üzerinden ilettiğini açıkladı.

Kaynağa göre İran, yanıtında öncelikle “terör niteliğindeki saldırıların sona erdirilmesi” gerektiğini vurguladı. Ayrıca savaşın yeniden başlamasını önleyecek somut güvencelerin oluşturulması, savaş tazminatlarının garanti altına alınması ve çatışmaya katılan tüm tarafları kapsayacak şekilde bölge genelinde ateşkes sağlanması talep edildi.

İran tarafı, özellikle Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının “doğal ve yasal” olduğunu belirterek bu hakkın korunmasının, karşı tarafın taahhütlerinin uygulanabilirliği açısından bir güvence niteliği taşıdığını ifade etti. Söz konusu taleplerin, daha önce Cenevre’de gerçekleştirilen müzakerelerde sunulan başlıklardan ayrı olduğu da belirtildi.

Yetkili kaynak, ABD’nin müzakere sürecine yaklaşımına ilişkin sert ifadeler kullanarak, Washington’un tutumunu “üçüncü bir aldatma projesi” olarak nitelendirdi. Açıklamada, ABD’nin müzakere söylemiyle üç hedef güttüğü öne sürüldü: uluslararası kamuoyunda barış yanlısı bir imaj oluşturmak, küresel petrol fiyatlarını düşük tutmak ve güney İran’a yönelik olası bir kara harekâtı için zaman kazanmak.

Kaynak ayrıca, İran’ın daha önce de ABD’nin müzakere sürecindeki niyetlerine dair şüpheler taşıdığını ancak son gelişmelerin bu şüpheleri artırdığını ifade etti. Açıklamada, geçmişte müzakereler sürerken çatışmaların başlatıldığı iddiasına atıfta bulunularak, benzer bir senaryonun yeniden yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

İran’ın yanıtının, önümüzdeki süreçte taraflar arasındaki diplomatik trafiğin seyrini nasıl etkileyeceği ise belirsizliğini koruyor.