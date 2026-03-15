ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası Avrupa ülkeleri Doğu Akdeniz’deki varlıklarını güçlendirdi. İngiltere, Akrotiri üssüne altı F35, Eurofighter Typhoon avcı uçakları, AW159 Wildcat ve Merlin Mk2 helikopterleri ile nakliye uçakları gönderdi. HMS Dragon gemisi de yola çıktı.

DİĞER ÜLKELER HAREKETE GEÇTİ

Yunanistan dört F16 ve iki fırkateyn, Fransa Charles de Gaulle uçak gemisi ve eşlik eden gemileri ile bölgeye konuşlandı. Almanya, İtalya, Hollanda ve İspanya da savaş gemilerini Limasol ve çevresine sevk etti.

Doğu Akdeniz ve Rum Kesimi’ndeki üslerdeki artan askerî varlık, olası çatışma riskini yükseltirken, bölge ülkeleri ve uluslararası gözlemciler gelişmeleri yakından takip ediyor.