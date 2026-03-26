Selçuk Geçer 'hayırlı olsun' diyerek açıkladı: Büyük dolar şoku yaşayacaklar

Selçuk Geçer ‘hayırlı olsun’ diyerek açıkladı: Büyük dolar şoku yaşayacaklar

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Türkiye ekonomisindeki kırılganlıklara dikkat çekerek yeni bir kur krizi riskine karşı uyardı. Doların baskılanmasının ağır bedelleri olacağını belirten Geçer, altın yatırımcısı için de "10 bin" hedefinin altını çizdi.

ABD ve İran arasındaki gerilimin ardından piyasalardaki şok etkisi dikkat çekti. Bu noktada pek çok uzman isim piyasalara ilişkin değerlendirmelerini paylaşıyor.

Kısa vadeli dış borç stoğu, Merkez Bankası rezervlerindeki erime ve yabancı sermayenin ("carry trade") Türkiye’den çıkış eğilimini işaret eden Geçer, kontrol edilemeyen bir sürecin "kur şoku" ile sonuçlanabileceğini belirtti.

Geçer, "Siz 3 yıl boyunca doları baskılarsanız, yarın öbür gün ciddi bir kur şokuyla karşılaşmak zorunda kalırsınız. Altyapı maalesef oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Küresel piyasalardaki jeopolitik risklerin emtia fiyatları üzerindeki etkisine değinen Geçer, petrol ve altın için konuştu.

Mevcut 103 dolar seviyesinin kritik olduğunu belirten Geçer, Trump ve İran cephesinden gelecek açıklamaların beklendiğini söyledi. Olası bir barış sinyalinin petrolü 80-90 dolar bandına çekebileceğini, bunun da Fed'in faiz indirimi elini güçlendireceğini ekledi.

Ons altının şu an yatay seyrettiğini ancak Fed'in faiz indirim beklentilerinin artmasıyla yukarı yönlü hareketin hızlanacağını öngördü.

Takipçilerinden gelen "10 bin dolar beklentisi bitti mi?" sorularına net bir yanıt veren Selçuk Geçer, bu iddiasının arkasında durduğunu belirtti:

"Altında 10.000 dolar beklentimiz her geçen gün güçleniyor. Bu bugünden yarına olacak bir şey değil ancak Türkiye'de gram altın, olası bir kur şokuyla birlikte hızla 10.000 TL seviyesine gidebilir."

Kaynak: Haber Merkezi
