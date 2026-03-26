Gazeteci Levent Gültekin, MHP lideri Bahçeli'nin sürece ilişkin "Acelemiz yok" çıkışını, DEM ile Anayasa pazarlığı için bir kapı olarak gördüğünü söyledi. Cumhur İttifakı bileşenlerinin sık sık söylediği 'Orta Doğu ateş çemberi' söylemine değinen Gültekin, "Terörsüz Türkiye, Terörsüz bölge hedefiniz vardı. Orta Doğu ateş çemberiydi. Neden aceleniz yok?" dedi.

Gültekin konuya ilişkin şunları söyledi:

DEM ile anayasa konusunda istenilen kıvama gelinmedi. o yüzden adım atmıyorlar, pazarlık kurulabilsin diye bekliyorlar

ÖCALAN'IN MEKTUBU OKUNUYOR AMA...

Nevruz kutlamalarında 200'den fazla kişinin gözaltına alınmasının gerekçelerini de anlamlandıramadığını söyleyen Gültekin, "bir yandan terör örgütü propagandası diyorsunuz, bir yandan örgütün başının mektubunu Diyarbakır'da okutuyorsunuz. MİT okutuyor bu mektubu. Ama o tarafta örgüt başıyla bunları yaparken bu tarafta tutuklama yapıyorsunuz. Öcalan'ın her açıklamasını yayınlıyorsunuz. Bu nasıl çelişki" diyerek süreç konuusndaki uygulamaların tutarsızlığına dikkat çekti.