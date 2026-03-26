Almanya'nın Berlin şehrinde yaşayan 90 yaşındaki bir kadın, geçen pazar gerçekleştirilen bir çekilişte büyük ikramiyeyi kazandı.
90 yaşında piyangodan 77 milyon TL kazandı
Almanya'da ikamet eden 90 yaşındaki bir kadın, doğum gününden kısa süre sonra piyangodan 1.5 milyon euro (77 milyon TL) kazandı.Derleyen: Baran Yalçın
Alman Televizyon Piyangosu'nun gerçekleştirdiği çekilişte 1.5 milyon euroluk (77 milyon TL) büyük ödülü kazanan kadının bu şansı doğum gününden kısa süre elde ettiği belirtildi.
Kazanan kişinin 1.5 milyon euroyu tek seferde almak yerine her ay 5 bin euro maaş almayı seçebileceği biliniyor. Fakat yaşı sebebiyle kadının ikinci seçeneği tercih etmediği ifade edildi.
Alman gazetesi Tagesspiegel'e açıklamalarda bulunan piyango yetkilileri de kadının kazancını "sıra dışı" olarak nitelendirdi. Öte yandan yetkililer, kadının ödülünden "uzun yıllar faydalanabilmesini" umduklarını belirtti.
Piyangoda büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali 10 milyonda 1 olarak açıklandı.
70 SENEDİR DÜZENLENİYOR
Yaklaşık 70 senedir düzenlenen Alman Televizyon Piyangosu'nda biletler hem internet üzerinden hem de satış noktalarından satın alınıyor.
Her biletin benzersiz olduğu sistemde, kazananlar ödüllerini paylaşmak zorunda kalmıyor. Fakat klasik piyangodan farklı olarak, önceki çekilişte kazanan çıkmasa bile ödülün miktarı yükseltilmiyor.
1.5 milyon euroluk büyük ödül ise sadece altı haftada bir yapılan özel çekilişlerde veriliyor.