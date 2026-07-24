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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in köklü eğitim kurumlarından Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarında elde ettiği derecelerle bir kez daha adından söz ettirdi. Üniversite sınavında birçok öğrencisini Türkiye'nin en başarılı adayları arasına sokan okul, eğitimdeki istikrarlı başarısını sürdürdü.

2025-2026 eğitim öğretim yılında 81 öğrencisini mezun eden okulda elde edilen sonuçlar, planlı ve disiplinli eğitim anlayışının meyvesi olarak değerlendirildi.

ÇOK SAYIDA TÜRKİYE DERECESİ

YKS sonuçlarına göre okul öğrencileri önemli başarılara imza attı.

TYT'de 7 öğrenci ilk 10 bin, 13 öğrenci ilk 20 bin ve 17 öğrenci ilk 30 bin içerisinde yer aldı.

AYT Sayısal puan türünde 9 öğrenci ilk 10 bine, 14 öğrenci ilk 20 bine ve 20 öğrenci ilk 30 bine girme başarısı gösterdi.

AYT Eşit Ağırlık puan türünde 3 öğrenci ilk 10 bin, 8 öğrenci ilk 20 bin ve 14 öğrenci ilk 30 bin içerisinde yer aldı.

AYT Dil puan türünde ise 1 öğrenci ilk 10 bine, 2 öğrenci ilk 20 bine ve 4 öğrenci ilk 30 bine girdi.

Genel tabloya bakıldığında ise okul öğrencileri toplam 20 ilk 10 bin, 24 ilk 20 bin ve 38 ilk 30 bin derecesi elde ederek dikkat çekici bir başarı grafiği ortaya koydu.

"BAŞARI PLANLI ÇALIŞMANIN SONUCU"

Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Müdürü Sami Aygün, elde edilen başarının tesadüf olmadığını belirterek, öğrencilerin uzun soluklu emeklerinin karşılığını aldığını söyledi.

Aygün, "Azimle çalışan ve başarılarıyla bizleri gururlandıran 81 mezun öğrencimizi yürekten kutluyor, yaşamları boyunca başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Bu gurur tablosunun oluşmasına katkı sunan öğretmenlerimize, fedakâr velilerimize ve özveriyle görev yapan tüm okul personelimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

EĞİTİMDE MARKA OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

Akademik başarılarının yanı sıra bilimsel, sosyal ve kültürel alanlarda da adından söz ettiren Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi, öğrencilerine sunduğu nitelikli eğitimle her yıl olduğu gibi bu yıl da önemli YKS dereceleri elde etti.

2026 YKS sonuçlarıyla bir kez daha başarısını kanıtlayan okul, Bilecik'in eğitimdeki örnek kurumları arasında yerini korurken, elde ettiği sonuçlarla hem öğrencilerine hem de kente büyük gurur yaşattı.