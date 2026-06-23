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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Yılmaz Özdil, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın partisinden istifa ettiğine yönelik iddialar üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. YouTube yayınında konuşan Özdil, 2024 yerel seçimleri öncesinde CHP yönetimini özellikle İzmir konusunda uyardığını hatırlatarak, yaşanan gelişmelerin sürpriz olmadığını savundu.

“İZMİR’DE ÇOK VAHİM HATA YAPILDI”

Yerel seçimlerden önce CHP'nin aday belirleme sürecine yönelik eleştirilerde bulunduğunu söyleyen Özdil, “Özgür Özel İzmir’de çok vahim hata yapıyor dedim. İzmir açısından son derece yanlış adaylar seçiliyor, bu isimler ileride CHP’nin başına iş açacak diye uyardım” ifadelerini kullandı.

Özdil, İzmir’de yapılan tercihlerin yalnızca kenti değil, Türkiye genelindeki siyasi dengeleri de etkileyebileceğini belirterek, “İzmir’de yaptığınız hata Türkiye genelinde size büyük bedel ödetir demiştim. Bugün yaşanan tablo da bunun sonucu” değerlendirmesinde bulundu.

“24 YILDIR CHP’Yİ SIRTLAYAN ŞEHİR”

İzmir’in uzun yıllardır CHP’nin en güçlü kalelerinden biri olduğunu vurgulayan Özdil, “24 senedir AKP’ye karşı CHP’yi sırtlayan şehir İzmir’dir. İzmir halkı yıllardır siyasi baskılara rağmen CHP’ye destek verdi. Bu desteğin karşılığı bu olmamalıydı” dedi.

Özdil, CHP yönetiminin aday belirleme sürecinde İzmir’in siyasi ve toplumsal dinamiklerini yeterince dikkate almadığını savunarak, “İzmir’de belediye başkan adaylığı belirlenirken adeta siyasi bir katliam yapıldı. Ben bunu daha seçim öncesinde söyledim” diye konuştu.

ANKARA-İSTANBUL İLİŞKİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

Konuşmasında yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul arasındaki siyasi ilişkiye de değinen Özdil, iki büyükşehir arasında tarih boyunca güçlü bir seçim korelasyonu bulunduğunu ileri sürdü.

“Yerel seçim tarihinde Ankara’yı hangi parti kazanıyorsa İstanbul’u da aynı parti kazanıyor” diyen Özdil, bunun istisnasız şekilde tekrarlandığını savundu. İstanbul’u kazanan siyasi hareketin Ankara’da da başarı elde ettiğini belirten Özdil, “İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır sözü doğrudur ama eksiktir. Ankara’yı kazanan da Türkiye’nin siyasi yönünü belirler” ifadelerini kullandı.

“ANKARA VE İSTANBUL SOSYOLOJİK OLARAK İKİZ ŞEHİRLER”

Ankara ve İstanbul’un farklı görünmesine rağmen benzer toplumsal reflekslere sahip olduğunu söyleyen Özdil, “Bu iki şehir sosyolojik olarak ikiz şehirlerdir. Siyasi tercihlerde çoğu zaman tandem hareket ederler” dedi.

Yerel seçimlerde ortaya çıkan sonuçların bu gerçeği defalarca doğruladığını savunan Özdil, gelecekte yapılacak seçimlerde de benzer tablonun devam edeceğini öne sürdü.

“İZMİR’İN TÜRKİYE SİYASETİNDE AYRI BİR YERİ VAR”

İzmir’in siyasi yapısının Türkiye’deki diğer şehirlerden farklı olduğunu ifade eden Özdil, kentin yalnızca sağ veya sol siyasetin kalıplarıyla açıklanamayacağını söyledi.

“İzmir sağcı da değildir, solcu da değildir. İzmir Atatürk çimentosudur, Cumhuriyet’in ve çağdaş yaşamın temsilcisidir” diyen Özdil, kentte Türkiye’nin her bölgesinden insanların bir arada yaşadığına dikkat çekti.

İzmir’e etnik ya da mezhepsel kimlikler üzerinden yaklaşmanın yanlış olduğunu belirten Özdil, “İzmir’in temel ortak paydası Cumhuriyet değerleridir” görüşünü dile getirdi.

“TÜRKİYE ENİNDE SONUNDA İZMİR’İN DEDİĞİNE GELİR”

Özdil, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan seçimlerde dikkat çekici bir örüntü bulunduğunu da iddia etti. Buna göre İzmir’de birinci çıkan partinin Türkiye genelinde de birinci olması halinde sonuçların paralel ilerlediğini belirten Özdil, asıl dikkat çekici durumun farklı sonuçlar ortaya çıktığında yaşandığını söyledi.

“Eğer İzmir’in tercih ettiği parti Türkiye genelinde birinci olamıyorsa, sonraki seçimlerde Türkiye mutlaka İzmir’in gösterdiği yöne geliyor” diyen Özdil, bu durumun Cumhuriyet tarihi boyunca birçok kez tekrarlandığını savundu.

İzmir’in siyasi eğilimlerinin uzun vadede Türkiye siyasetini etkileyen önemli göstergelerden biri olduğunu belirten Özdil, son gelişmelerin de bu açıdan dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.