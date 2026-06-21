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İsmail Saymaz, Cemil Tugay’ın istifasının ardından Özgür Özel’in “Eline sağlık, bunlar bunu hak ediyor” dediği iddiasıyla ilgili Özgür Özel’e ulaştığını ve açıklama talep ettiğini belirtti.

Özgür Özel yaptığı açıklama iddiayı reddederken "Ben istifasına rızam olmadığını söyledim. ‘Bunlar bunu hak ediyor’ demedim" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL İDDİAYI REDDETTİ

İsmail Saymaz, Özel'in iddiayı kabul etmeyerek şu ifadeleri kullandığını aktardı:

“Ben Tugay’ın istifasına engel olmak için İzmir il başkanımıza belediye başkanları grubuna ‘hiçbir başkanın istifasına rızamız olmadığı’ yönünde mesaj attırdım. İstifadan önce Tugay’ı üç kez aradım. İstifa twitinden sonra beni aradı. Partiye ve bana bağlı olduğunu söyledi. Ben istifasına rızam olmadığını söyledim. ‘Bunlar bunu hak ediyor’ demedim. Yalnızca konuşma biterken, ‘Yapacak birşey yok, hayırlısı olsun’ dedim. Bugün bile sorsa görüşüm, geri dönmesi yönündedir.”

Öte yandan CHP’den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bugün yaptğı açıklamada siyasi yoluna Özgür Özel ile devam edeceğini belirterek yeni parti sinyali vermişti.

Tugay, “Özgür Özel ile istifa etmeden önce konuştuk. ‘Senin kararın’ dedi. İstifanın ardından bir daha görüştük. ‘Eline sağlık. Bunlar bunu hak ediyor’ dedi” ifadelerini kullanmıştı.