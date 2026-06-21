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Parti yönetiminde yaşanan gelişmelere tepki olarak istifa ettiğini açıklayan Cemil Tugay, kararının arkasında olduğunu vurguladı. CHP’deki “mutlak butlan” yönetimini tanımadığını ifade eden Tugay, bu duruşunun bir göstergesi olarak partiden ayrıldığını söyledi.

Nefes gazetesine konuşan Tugay, istifa süreci öncesinde ve sonrasında Özgür Özel ile görüştüğünü belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı. Tugay, “Özgür Özel ile istifa etmeden önce konuştuk. ‘Senin kararın’ dedi. İstifanın ardından bir daha görüştük. ‘Eline sağlık. Bunlar bunu hak ediyor’ dedi” şeklinde konuştu.

“YENİ PARTİ KURULACAK” MESAJI

Siyasi geleceğine ilişkin net mesajlar veren Tugay, yeni bir oluşumun işaretini verdi. “Bundan sonra Özgür Özel ve kurmaylarının alacağı kararları takip ediyorum. Yeni parti kurulacak ve ben orada olacağım” diyen Tugay, Özel dışında herhangi bir grupla hareket etmeyeceğini vurguladı.

Tugay, CHP’den ayrılma nedeninin ideolojik değil, yönetimsel olduğunu belirterek, “Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan ile partinin başına atanması ve aldığı ihraç kararları nedeniyle istifa ettim” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tugay, AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaları da net bir dille yalanladı. “AKP’ye geçmem gibi bir durum söz konusu bile değil” diyen Tugay, Özgür Özel’in yeniden CHP’nin başına geçmesi halinde partiye dönebileceğini söyledi.

Türkiye’nin 2027 yılında seçim sürecine gireceğini hatırlatan Tugay, bu sürece kadar siyasi çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.