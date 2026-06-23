Çöpten yapılan ev milyonlarca dolara satışa çıktı: Alıcılar sıraya girdi

Bu ekolojik yapı, inşaatında 1.500’den fazla kullanılmış otomobil lastiği, binlerce cam şişe, kil ve yaklaşık 11.000 adet alüminyum kutu gibi geri dönüştürülmüş malzemelerin bir araya getirilmesiyle meydana geldi. Dört yatak odası ve üç banyodan oluşan evin büyük bölümü, mülk sahipleri tarafından bizzat inşa edilmiş.
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Colorado eyaletinde bir çiftin yüzde 90’ını el işçiliğiyle inşa ettiği ve bünyesinde 1.500’den fazla atık malzeme barındıran müstakil konut, 1,27 milyon dolar bedelle emlak piyasasına çıktı.Kaynak: Haber Merkezi
Mimari çevrelerde “toprak ev” olarak bilinen bu evin taşıyıcı duvarları, 60-75 santimetre kalınlığında ve tamamen kil ile doldurulmuş lastiklerden meydana geliyor. Bu malzemelerin sağladığı yüksek ısı kütlesi nedeniyle evin iç sıcaklığı yıl boyu 18 derece civarında sabit kalıyor; ne klima ne de ek bir ısıtıcıya ihtiyaç duyulmuyor.
414 METREKARELİK YAŞAM ALANI VAR
Yaklaşık 414 metrekarelik yaşam alanında, ahşap kirişler açıkta bırakılmış, tavanlar kütüklerden oluşuyor ve zeminler elle kalıplanmış toprakla kaplanmış. Pasif ve aktif güneş enerjisi sistemleriyle desteklenen evde, telefonla kontrol edilebilen yağmur sensörlü akıllı pencereler ile beş adet çatı penceresi konforu artırıyor.
Estetik açıdan ise senenin 12 ayını simgeleyen mandala motifleri ve özgün mozaik çalışmaları dikkat çekiyor. Ana yatak odasında taş kaplı bir küvet bulunurken, mutfak alanı hazırlık, kiler ve yemek bölümleri şeklinde üç ayrı mekâna ayrılmış.
Mülkün arazisinde iki araçlık garaj, köpekler için güvenli alanlar, yapay bir gölet ve atlar için ısıtmalı ekipman barınağına sahip modern bir ahır yer alıyor.
Emlak uzmanları, bu yapıyı doğayla iç içe yaşamak isteyenler için özel bir inziva alanı ya da deneyim odaklı kısa süreli kiralama için ideal görüyor.
Geleneksel konutlardan farklı olarak bu ekolojik evin bakımı da kendine özgü kurallara bağlı. Kil duvarlarda su lekesi oluşmaması için nemli bez yerine kuru temizlik öneriliyor. Kalıplanmış toprak zeminlerin ise dayanıklılığını koruması için düzenli olarak yağlanması gerekiyor.