Çöpten yapılan ev milyonlarca dolara satışa çıktı: Alıcılar sıraya girdi

Mimari çevrelerde “toprak ev” olarak bilinen bu evin taşıyıcı duvarları, 60-75 santimetre kalınlığında ve tamamen kil ile doldurulmuş lastiklerden meydana geliyor. Bu malzemelerin sağladığı yüksek ısı kütlesi nedeniyle evin iç sıcaklığı yıl boyu 18 derece civarında sabit kalıyor; ne klima ne de ek bir ısıtıcıya ihtiyaç duyulmuyor.