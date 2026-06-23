Değerli metaller piyasasında beklentiler yeniden değişiyor. Altında rekor beklentileri düşerken, analistler gümüş için 100 dolar ihtimalini gündeme almaya başladı.
Altın bu seviyelere gelecek: Dev banka rakam verip açıkladı
Değerli metaller piyasasında dengeler değişirken altın için rekor beklentileri zayıfladı. Morgan Stanley, ons altında 5 bin 200 dolar hedefinin giderek zorlaştığını belirtirken, analistler gümüşte 100 dolar senaryosunu gündeme taşıdı.Kaynak: Haber Merkezi
Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altında ise dikkat çeken tahminler yapılıyor.
DEV BANKADAN ALTIN UYARISI
Morgan Stanley, ons altında 5 bin 200 dolar hedefinin giderek daha zor hale geldiğini değerlendirdi.
Bankaya göre bu görünümde en belirleyici unsur, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası oldu.
Altına yönelik uzun vadeli olumlu beklentisini koruyan Morgan Stanley, yeni ve güçlü bir yükseliş hareketi için yatırım fonlarının yeniden altına yönelmesi gerektiğine dikkat çekti.
Geçtiğimiz yıl haziran ayı başında 3 bin 300 dolar seviyelerinde bulunan ons altın, ocak ayının başında 5 bin 500 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini görmüştü.
Ancak ABD ile İran arasında yaşanan savaş ve jeopolitik gelişmelerin ardından altın fiyatlarında geri çekilme yaşandı.
Ons altın şu sıralarda 4 bin 200 dolar civarında işlem görüyor.