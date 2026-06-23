Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Altın bu seviyelere gelecek: Dev banka rakam verip açıkladı

Altın bu seviyelere gelecek: Dev banka rakam verip açıkladı

Değerli metaller piyasasında dengeler değişirken altın için rekor beklentileri zayıfladı. Morgan Stanley, ons altında 5 bin 200 dolar hedefinin giderek zorlaştığını belirtirken, analistler gümüşte 100 dolar senaryosunu gündeme taşıdı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Altın bu seviyelere gelecek: Dev banka rakam verip açıkladı - Resim: 1

Değerli metaller piyasasında beklentiler yeniden değişiyor. Altında rekor beklentileri düşerken, analistler gümüş için 100 dolar ihtimalini gündeme almaya başladı.

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Altın bu seviyelere gelecek: Dev banka rakam verip açıkladı - Resim: 2

Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altında ise dikkat çeken tahminler yapılıyor.

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Altın bu seviyelere gelecek: Dev banka rakam verip açıkladı - Resim: 3

DEV BANKADAN ALTIN UYARISI

Morgan Stanley, ons altında 5 bin 200 dolar hedefinin giderek daha zor hale geldiğini değerlendirdi.

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Altın bu seviyelere gelecek: Dev banka rakam verip açıkladı - Resim: 4

Bankaya göre bu görünümde en belirleyici unsur, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası oldu.

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Altın bu seviyelere gelecek: Dev banka rakam verip açıkladı - Resim: 5

Altına yönelik uzun vadeli olumlu beklentisini koruyan Morgan Stanley, yeni ve güçlü bir yükseliş hareketi için yatırım fonlarının yeniden altına yönelmesi gerektiğine dikkat çekti.

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Altın bu seviyelere gelecek: Dev banka rakam verip açıkladı - Resim: 6

Geçtiğimiz yıl haziran ayı başında 3 bin 300 dolar seviyelerinde bulunan ons altın, ocak ayının başında 5 bin 500 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini görmüştü.

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Altın bu seviyelere gelecek: Dev banka rakam verip açıkladı - Resim: 7

Ancak ABD ile İran arasında yaşanan savaş ve jeopolitik gelişmelerin ardından altın fiyatlarında geri çekilme yaşandı.

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Altın bu seviyelere gelecek: Dev banka rakam verip açıkladı - Resim: 8

Ons altın şu sıralarda 4 bin 200 dolar civarında işlem görüyor.

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