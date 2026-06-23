Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Sızma mı, riviera mı? En sağlıklı zeytinyağı türü belli oldu

Sızma mı, riviera mı? En sağlıklı zeytinyağı türü belli oldu

Mutfakların vazgeçilmezlerinden biri olan zeytinyağı, yıllardır sağlıklı beslenmenin temel taşları arasında gösteriliyor. Market raflarında yer alan farklı zeytinyağı çeşitleri arasında hangisinin gerçekten sağlık açısından en faydalı olduğu kimse bilmiyor. İşte en sağlıklı zeytinyağı...

Cemile Kurel Cemile Kurel
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Sızma mı, riviera mı? En sağlıklı zeytinyağı türü belli oldu - Resim: 1

Kalp ve damar sağlığından beyin fonksiyonlarına kadar pek çok alanda olumlu etkileriyle bilinen zeytinyağı, içerdiği faydalı yağ asitleri sayesinde öne çıkıyor. Özellikle doymamış yağlar bakımından zengin olan bu doğal ürün, kötü kolesterol olarak bilinen LDL seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olurken kalp sağlığının korunmasına da katkı sağlıyor.

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Sızma mı, riviera mı? En sağlıklı zeytinyağı türü belli oldu - Resim: 2

UZMANLARIN İLK TERCİHİ: SIZMA ZEYTİNYAĞI

Beslenme ve sağlık alanındaki uzmanlar, zeytinyağı çeşitleri arasında en değerli seçeneğin sızma zeytinyağı olduğunu vurguluyor.

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Sızma mı, riviera mı? En sağlıklı zeytinyağı türü belli oldu - Resim: 3

Bunun temel nedeni, sızma zeytinyağının üretim sürecinde yüksek ısıya veya kimyasal işlemlere maruz kalmaması.

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Sızma mı, riviera mı? En sağlıklı zeytinyağı türü belli oldu - Resim: 4

Taze zeytinlerin mekanik yöntemlerle ve düşük sıcaklıkta işlenmesi sayesinde doğal bileşenler büyük ölçüde korunuyor.

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Sızma mı, riviera mı? En sağlıklı zeytinyağı türü belli oldu - Resim: 5

Rafine edilmiş yağlarda işleme sırasında bazı faydalı bileşenler azalabilirken, sızma zeytinyağı yüksek miktarda polifenol içeriyor. Güçlü antioksidan özelliklere sahip bu bileşikler, hücreleri oksidatif strese karşı korumaya yardımcı oluyor ve iltihaplanmanın azaltılmasında rol oynuyor.

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Sızma mı, riviera mı? En sağlıklı zeytinyağı türü belli oldu - Resim: 6

Araştırmalar, düzenli sızma zeytinyağı tüketiminin kalp-damar hastalıkları riskinin azaltılmasına katkı sağlayabileceğini gösteriyor. Ayrıca içerdiği E vitamini sayesinde bağışıklık sistemini desteklerken cilt ve göz sağlığı açısından da önemli faydalar sunuyor.

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Sızma mı, riviera mı? En sağlıklı zeytinyağı türü belli oldu - Resim: 7

SIZMA ZEYTİNYAĞIYLA YEMEK YAPILIR MI?

Toplumda yaygın olarak bilinen “sızma zeytinyağıyla yemek pişirilmez” görüşü ise uzmanlar tarafından doğru bulunmuyor. Sızma zeytinyağının dumanlanma noktası yaklaşık 190-210 derece arasında değişiyor.

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Sızma mı, riviera mı? En sağlıklı zeytinyağı türü belli oldu - Resim: 8

Bu sıcaklık aralığı, ev mutfaklarında kullanılan pek çok pişirme yönteminin üzerinde yer alıyor.

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Sızma mı, riviera mı? En sağlıklı zeytinyağı türü belli oldu - Resim: 9

Üstelik içerdiği doğal antioksidanlar sayesinde sızma zeytinyağı, ısıya karşı beklenenden daha dayanıklı bir yapı sergileyebiliyor. Bu nedenle soteleme, sebze yemekleri ve birçok sıcak yemek tarifinde güvenle kullanılabileceği belirtiliyor.

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Sızma mı, riviera mı? En sağlıklı zeytinyağı türü belli oldu - Resim: 10

Uzmanlara göre önemli olan nokta, kaliteli ve güvenilir üreticilerden temin edilmiş sızma zeytinyağını tercih etmek. Böylece hem lezzet hem de besin değeri açısından en yüksek faydayı elde etmek mümkün oluyor.

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