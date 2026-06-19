Cemil Tugay'ın "mutlak butlan yönetimini" gerekçe göstererek CHP'den istifa etmesi gündemdeki sıcaklığını korurken, bu istifayla beraber CHP 23 yıl sonra ilk kez İzmir'i kaybetmiş oldu.



Tugay'ın CHP'den ayrılmasının ardından Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ile meclis üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da CHP'den istifa etti.

Tugay'ın istifasının ardından, iktidar kanadından "Belediye başkanlığından istifa etmesi" yönünde çağrılar geldi.

HAZMA DAĞ: İZMİR'İN BEKLENTİSİ BAŞKANLIKTAN İSTİFA ETMENİZ

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde AK Parti adayı olarak katıldığı seçimleri %37 oy alarak kaybeden Hamza Dağ, Tugay'a "Partiden değil, belediye başkanlığından istifa et" çağrısında bulundu. Tugay'ın belediye başkanlığı döneminde sorunlara çözüm bulamadığını belirten Dağ, "İzmirlilerin beklentisi, Sayın Tugay’ın CHP üyeliğinden istifa etmesi değil; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmesidir." dedi.

Öte yandan iktidara yakın Gazeteci Sinan Burhan da Cemil Tugay'ın başkanlıktan istifa edip etmeyeceğini sordu:

İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay 26 Ocak 2025 de yaptığı X paylaşımında ; Partisinden istifa eden belediye başkanı, başkanlıktan da istifa etmeli demiş. Şimdi merak edilen Cemil Tugay belediye başkanlığından da istifa edecek mi sizce ?

İzmir'in önde gelen gazetelerinden İzGazete'nin Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal ise sosyal medya paylaşımında İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçilerine seslenerek, "İzmir'in namusu bundan sonra size emanet" dedi.

TUGAY 3 GÜN ÖNCE "İSTİFA ETMEYECEĞİM" DEMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemi Tugay, istifasından 3 gün önce verdiği röportajda net olarak istifa edeceği iddialarını yalanlamış ve "Böyle bir düşüncem yok" demişti. 16 Haziran'da Tugay şunları söylemişti:

Benim kendi açımdan istifa etme gibi bir düşüncem şu anda yok. İstifa etmemiz demek Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılmamız demek. Cumhuriyet Halk Partisi bizim çatımız. İnsanlar bizi seçerken siyasi olarak tercih ettikleri partidir. Bu, kendi başına karar verilecek bir şey değil. Onun için son noktaya ulaşmış bir süreç gerekir. Ben her şeyden önce Genel Başkanımız Özgür Özel’in ve onunla beraber hareket eden insanların bu konudaki tavrının çok önemli olduğunu düşünüyorum. O da şu an için partiden ayrılmıyor, biliyorsunuz. Böyle bir düşüncesi yok

3 GÜN SONRA İSTİFA GELDİ

Bu sözlerin üzerinden 3 gün geçmesinin ardından Tugay, "Butlan yönetiminin çatısı altında mücadele etmek olanaksız" diyerek partisinden istifa etti. Tugay şunları söyledi: