Hakim ve savcılara uyarı: Gereksiz bilirkişi dönemi bitiyor

TBMM Başkanlığına sunulan ve kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında, Hakimler ve Savcılar Kanunu’nda önemli bir değişiklik planlanıyor. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre düzenleme, yargı sisteminde bilirkişi kullanımına ilişkin yeni bir disiplin başlığı ekleyerek yargılamaların daha etkin yürütülmesini amaçlıyor.