TBMM Başkanlığına sunulan ve kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında, Hakimler ve Savcılar Kanunu’nda önemli bir değişiklik planlanıyor. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre düzenleme, yargı sisteminde bilirkişi kullanımına ilişkin yeni bir disiplin başlığı ekleyerek yargılamaların daha etkin yürütülmesini amaçlıyor.
Hakim ve savcılara uyarı: Gereksiz bilirkişi dönemi bitiyor
12. Yargı Paketi ile hakim ve savcılara yeni disiplin düzenlemesi geliyor. Hukuki bilgiyle çözülebilecek dosyalarda "bilirkişiye" başvurulması uyarma cezası sayılacak. Düzenleme yargılamaları hızlandırmayı ve bilirkişilik sistemini yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.Kaynak: AA
YENİ DÜZENLEMENİN KAPSAMI
Teklife göre, hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda "bilirkişiye" başvurulması, artık uyarma cezası gerektiren fiiller arasında değerlendirilecek.
Mevcut sistemde görevde kayıtsızlık, düzensizlik, geç gelme, erken ayrılma ve iletişimde uygunsuz davranışlar gibi eylemler disiplin kapsamında yer alıyordu. Yeni düzenleme ile bu kapsama, gereksiz bilirkişi görevlendirmeleri de dahil ediliyor.
DİSİPLİN HÜKÜMLERİNDE YENİ DÖNEM
Yapılacak değişiklikle birlikte "bilirkişi seçimi ve görevlendirilmesi sırasında kanunlarla belirlenen kurallara uymamak" fiilinin yanı sıra, hukuki bilgiyle çözülebilecek dosyalarda "bilirkişiye" başvurulması da disiplin yaptırımına bağlanacak.
Bu düzenleme ile yargı mensuplarının uzmanlık alanlarını daha etkin kullanmaları ve bilirkişilik kurumunun asli fonksiyonuna uygun şekilde işletilmesi hedefleniyor.
YARGILAMALARIN HIZLANDIRILMASI HEDEFİ
Düzenlemenin yasalaşması halinde, yargı süreçlerinde gereksiz bilirkişi başvurularının azaltılması ve davaların daha kısa sürede sonuçlandırılması amaçlanıyor.
Ayrıca yargı sisteminde iş yükünün azaltılması ve karar süreçlerinin hızlandırılmasıyla birlikte yargı verimliliğinin artırılması öngörülüyor. Böylece hem adaletin gecikmeden tecelli etmesi hem de bilirkişilik kurumunun daha doğru alanlarda kullanılması sağlanacak.