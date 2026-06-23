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Kaynak: DHA

Van-Erciş kara yolunda devriye görevi yapan jandarma aracına hafif ticari aracın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit oldu. Kazada 5 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şunları kaydetti:

"Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında yaşanan trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut, şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan jandarma personelimize de acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi Kazada yaralanan 4'ü asker 5 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Samet Karabulut'un Adana’nın Sarıçam ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi.