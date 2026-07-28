Resmi Gazete'de yayımlandı: MEB okul yönetmeliğini baştan sona değiştirdi

KARNEYLE BİRLİKTE GELİŞİM RAPORU DA VERİLECEK

Beşinci sınıftan itibaren ortaokul öğrencilerine her dönem sonunda karneyle birlikte gelişim raporu verilecek. Raporda öğrencinin akademik gelişiminin yanı sıra devam durumu ile sosyal ve duygusal gelişimine ilişkin öğretmen değerlendirmeleri de yer alacak.

Yeni yönetmelikle öğrencilerin bilişim araçlarını okulun belirlediği kurallara aykırı kullanması disiplin kapsamına alındı. Ayrıca okul ortamında siyasi sembol ve materyal bulundurulmaması, dijital araçların bilinçli kullanılması, mahremiyetin korunması ve bağımlılıkla mücadele gibi konular da öğrencilerden beklenen davranışlar arasında yer aldı.