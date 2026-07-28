Yeniçağ Gazetesi
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Bir ülke daha Türk vatandaşlarına vize getiriyor: Tarih belli oldu

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) ile müzakereler çerçevesinde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu beş ülkenin vatandaşlarına 1 Kasım 2026 itibarıyla vize uygulanacağını duyurdu.

Kaynak: İHA
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Bir ülke daha Türk vatandaşlarına vize getiriyor: Tarih belli oldu - Resim: 1

Karadağ, vize politikasını Avrupa Birliği’nin (AB) vize politikasıyla tamamen uyumlu hale getirerek, AB’ye katılım müzakerelerinin 24’üncü faslının kapatılmasına yönelik nihai kriterlerden birini yerine getirdi.

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Bir ülke daha Türk vatandaşlarına vize getiriyor: Tarih belli oldu - Resim: 2

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, bu çerçevede vize rejimi yönetmeliğinde yapılan değişiklikler dahilinde Türkiye, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus vatandaşlarının 1 Kasım 2026’dan itibaren Karadağ’a giriş yapabilmeleri için vize almaları gerekeceğini duyurdu.

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Bir ülke daha Türk vatandaşlarına vize getiriyor: Tarih belli oldu - Resim: 3

Karadağ hükümetinin yönetmeliğine göre bu ülkelerin vatandaşları, ekim ayı sonuna kadar mevcut vize rejiminden yararlanmaya devam edebilecek.

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Bir ülke daha Türk vatandaşlarına vize getiriyor: Tarih belli oldu - Resim: 4

Karadağ hükümeti, geçtiğimiz yılın sonunda başkent Podgoritsa’da yaşanan olaylar ve düzenlenen protestolar sonrasında 27 Ekim 2025’te Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya alma kararı almıştı.

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Bir ülke daha Türk vatandaşlarına vize getiriyor: Tarih belli oldu - Resim: 5

Hükümet, 23 Aralık 2025’te askıya alma kararını kaldırmış ancak Türk vatandaşlarının vizesiz kalış süresini 90 günden 30 güne indirmişti.

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Bir ülke daha Türk vatandaşlarına vize getiriyor: Tarih belli oldu - Resim: 6

Karadağ, katılım müzakereleri çerçevesinde 2028 yılında AB’nin 28’inci üyesi olmayı hedefliyor.

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