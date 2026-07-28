Siyasi gündemi hareketlendirecek yeni anket sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırmada partilerin son oy oranlarına ilişkin dikkat çeken değişimler yer aldı.
Türkiye'nin nabzı ölçüldü: Son ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı
Yapılan son kamuoyu araştırmasında vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. İşte çıkan sonuçlar...Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
1 7
Ankette dikkat çeken sıralama ve oy oranları şu şekilde gerçekleşti:
2 7
AK Parti: %28,79
3 7
Yeni Parti (Özgür Özel): %21,20
4 7
Kararsızlar: %7,66
5 7
DEM Parti: %7,32
6 7
Yeniden Refah Partisi: %6,98
İYİ Parti: %5,42
MHP: %5,15
Saadet Partisi: %5,10
Zafer Partisi: %4,66
CHP: %3,61
A Parti: %3,11
7 7