Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türkiye'nin nabzı ölçüldü: Son ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı

Türkiye'nin nabzı ölçüldü: Son ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı

Yapılan son kamuoyu araştırmasında vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. İşte çıkan sonuçlar...

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye'nin nabzı ölçüldü: Son ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı - Resim: 1

Siyasi gündemi hareketlendirecek yeni anket sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırmada partilerin son oy oranlarına ilişkin dikkat çeken değişimler yer aldı.

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Türkiye'nin nabzı ölçüldü: Son ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı - Resim: 2

Ankette dikkat çeken sıralama ve oy oranları şu şekilde gerçekleşti:

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Türkiye'nin nabzı ölçüldü: Son ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı - Resim: 3

AK Parti: %28,79

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Türkiye'nin nabzı ölçüldü: Son ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı - Resim: 4

Yeni Parti (Özgür Özel): %21,20

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Türkiye'nin nabzı ölçüldü: Son ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı - Resim: 5

Kararsızlar: %7,66

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Türkiye'nin nabzı ölçüldü: Son ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı - Resim: 6

DEM Parti: %7,32

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Türkiye'nin nabzı ölçüldü: Son ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı - Resim: 7

Yeniden Refah Partisi: %6,98

İYİ Parti: %5,42

MHP: %5,15

Saadet Partisi: %5,10

Zafer Partisi: %4,66

CHP: %3,61

A Parti: %3,11

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