Haftanın dizisi: Show TV’nin 5 sezondur Cuma akşamlarına damga vuran dizisi ‘Kızılcık Şerbeti’, yeni dönemde de çok konuşulmaya devam ediyor.

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya ve Emre Dinler’in olduğu dizi, geçen hafta ekrana geldiği 143. bölümüyle tüm kategorilerde 2’ye yakın reyting artışı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti. Zirve takibini sürdüren dizi, sezonlar geçse de her dönem kadrosundaki oyuncuların performanslarıyla sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor.

‘Hasip ile Nasip’ gişenin yeni lideri

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Özgür Bakar’ın yaptığı, senaryosunu Eyüp Altınışık, Tolga Öyken ve Cihan Deniz’in kaleme aldığı, başrollerini Alper Kul, Toygan Avanoğlu ve Didem Balçın’ın paylaştığı ‘Hasip ile Nasip’, 3 günde 31 bin 766 seyirci tarafından izlenerek gişenin yeni lideri oldu.

Greenart Group imzalı film, kasabadaki yerel iktidarı yıllardır aralarında paylaşan iki eski dost Hasip ile Nasip’in, çocukluk aşkları Perihan’ın kasabaya dönüş yapması ve belediye başkanlığına üçüncü bir adayın çıkması sonrası kasabanın trajikomik seçim savaşını konu ediniyor.

‘Unutamadık Baba’ saygı albümü

Haftanın şarkısı: Arabesk müziğin dev ismi Müslüm Gürses’in müzikal mirasını günümüzün sevilen sanatçılarıyla buluşturan ‘Unutamadık Baba’ saygı albümü, ‘Olan Bana Oldu’ ile başladı. Bayar Müzik etiketiyle yayınlanan albümün ilk şarkısında Gürses’in efsaneleşmiş yorumuna Serkan Nişancı’nın güçlü ve duygusal vokali eşlik etmiş. Sözleri Tahir Paker’e, müziği Burhan Bayar’a ait olan eserin düzenlemesini Süleyman Leylek ve Yiğit Mahzuni üstlenmiş.

Burhan Bayar’ın dokunaklı melodileri ve kendine özgü, klasikleşmiş aranağmeleri feryat eden yaylılarla bütünleşirken düzenleme, klasik arabeskin ruhunu günümüzün müzik anlayışıyla bir araya getirirken şarkının duygusunu koruyor.

Hasibe Güçlü’den yeni kitap sürprizi

Haftanın kitabı: Yazar Hasibe Güçlü’nün ‘Çoban Matı’ isimli yeni çocuk kitabı, Bilgi Ağacı Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Yazar, bu kitabında ‘Zeki ama çalışmıyor’ denilen kurnaz çocuklara ve tembelliğe karşı satranç temalı bir ders vermeyi amaçlıyor.

Resimlemesini Ezgi Erginbaş’ın hazırladığı kitap, çocukların içindeki potansiyeli keşfetmesini ve engelleri aşarak hayallerinin peşinden gitmesini konu ediniyor.