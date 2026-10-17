Eylül ayıyla birlikte 2026-2027 televizyon dizi sezonu başladı. Kanallar, sevilen dizilerin yeni sezonlarını izleyiciyle buluştururken yeni yapımlar da ekran yolculuğuna çıktı. Peki, bu sezon hangi günler hangi diziler yayınlanıyor? İşte haftanın günlerine göre dizi takvimi…

Pazartesi; Kanal D’de Uzak Şehir, atv’de Altı Üstü İstanbul ve TRT 1’de Evlilik Güzeldir izleyici karşısına çıkıyor. Salı; TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, Star TV’de Tuzlu Kahve, Kanal D’de Haysiyet ve NOW’da Anne Yarısı ekrana geliyor. Çarşamba; NOW’da Yeraltı ve Show TV’de ise Sevdan Bir Ateş yayınlanıyor. Perşembe; NOW’da Halef Köklerin Çağrısı, Star TV’de Sevdiğim Sensin, Show TV’de Muhtemel Aşk ve atv’de Güneşin Doğduğu Yer izleyiciyle buluşuyor. Cuma; Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti ile TRT 1’in Taşacak Bu Deniz adlı yapımı ekranlarda oluyor. Cumartesi; TRT 1’de Gönül Dağı, Kanal D’de Güller ve Günahlar, atv’de Mercan Köşk ve Star TV’de Başkalarının Hayatı var. Pazar ise; TRT 1’de Teşkilat, Kanal D’de Daha 17 ve NOW’da Ömür Usta reyting yarışı veriyor.

Dizi tutkunlarını, sezon boyunca dopdolu bir ekran maratonu bekliyor. Bakalım, önümüzdeki haftalarda ekranlarda neler olacak? Takipteyim.

Hande Ünsal’dan ‘Amman Aman’ sürprizi

Türk Pop Müziği’nde yeni neslin en başarılı söz yazarı, bestecilerinden ve yorumcularından Hande Ünsal, yeni şarkısı ‘Amman Aman’ı yayınladı.

Sözleri ve müziği Hande Ünsal’a ait şarkının düzenlemesi Serkan Balkan imzası taşıyor. Esere Halil Güzel’in yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş.

Şarkı, aşk yüzünden yıpranmış, uzun süre susmuş ve sabretmiş bir insanın artık gücünü geri kazanmasını anlatıyor. Bu yüzden ‘Amman Aman’, yalnızca aşk acısı çekenlere değil, hayatında haksızlığa uğradığını hissedip sonunda kendi gücünü yeniden bulan herkese hitap ediyor.

‘Cinlerin Düğünü’ vizyon için gün sayıyor

Ferit Karahan’ın yazıp yönettiği yeni filmi ‘Cinlerin Düğünü’ (Djinn Wedding), 6 Kasım’da Türkiye’de vizyona giriyor. Dünya prömiyerini Toronto Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleştiren film, Türkiye prömiyerini ise 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapacak.

Başrollerini Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen, Helin Kandemir ve Sarp Bozkurt’un paylaştığı filmde ayrıca Evliya Aykan, Tuba Ünsal, Baki Davrak, Erol Babaoğlu, Kubilay Çamlıdağ, Mine Çayıroğlu, Hakan Salınmış, Barış Hacıhan, Gürhan Altundaşar, Deniz Barut ve Hasibe Erengibi usta ve genç isimler yer alıyor.

Aile ilişkileri, geçmişle yüzleşme ve kuşaklar boyunca aktarılan görünmez bağlar üzerinden kurduğu hikâyeyle dikkat çeken ‘Cinlerin Düğünü’, uzak bir Anadolu köyünde yıllar sonra kız kardeşlerinin düğünü için yeniden bir araya gelen dört kardeşin hikâyesini anlatıyor.