Dijital platformlarda 5-11 Ekim haftasında en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde ‘Cennetin Doğusu’, yükselişini sürdürerek zirveye yerleşti. Film kategorisinde ‘Animals’ ilk haftasında liderliği ele geçirdi. Prime Video’nun televizyon kategorisinde ‘Carrie’ zirvenin sahibi oldu. Film kategorisinde ‘Aşk Hipotezi’ zirvedeki yerini korudu. Disney Plus’ın televizyon kategorisinde, NOW TV’nin Çarşamba günü dizisi ‘Yeraltı’, ikinci sezonuyla ekranlara dönmesinin ardından zirveye oturdu. Film kategorisinde, İbrahim Büyükak, Tolga Çevik ve Esra Ruşan’ın başrolünde olduğu platformun yerli orijinal yapımı ‘Kalender Pide’ yükselişini sürdürerek uzun bir aranın ardından yeniden lider olmayı başardı. HBO Max’in televizyon kategorisinde ‘Tuzlu Kahve’ zirveyi bırakmadı. Film kategorisinde ‘Füze’ zirvenin yeni sahibi olarak dikkat çekti.

Apple TV’nin televizyon kategorisinde ‘Silo’ zirvedeki yerini korurken film kategorisinde yeni aksiyon filmi ‘Matchbox: The Movie’ ilk haftasında zirveye adını yazdırdı.

Kazım Koyuncu’nun hayatı film oldu

Yönetmen koltuğunda Özcan Alper’in oturduğu, Karadeniz’in dumanlı dağlarından yükselen tulum sesini rock’n roll’un asi ruhuyla buluşturan Kazım Koyuncu’nun ilham veren yaşamından yola çıkan ‘Kazım: Yarım Kalan’ filminin çekimleri tamamlandı.

Filmin başrolünde Kazım Koyuncu’ya hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu yer alırken kadrosunda Ayça Bingöl, Fikret Kuşkan, Şifanur Gül, Serra Arıtürk, Aslıhan Kapanşahin, Baran Bölükbaşı, Onur Durmaz, İlker Sami Kılıç, Celal Öztürk, Ozan Taylan Elver ve Aleyna Akdemir gibi isimler bir araya geliyor. Film, yakında vizyona girecek.

8 hafta süren çekimler; İstanbul, Artvin’in Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçeleri ile Rize’nin Fındıklı ilçesinde gerçekleştirildi. Çekimlerin bir bölümü ise 2 bin metrenin üzerindeki rakımıyla Gito Yaylası’nda gerçekleştirildi. Filmde 130 kişilik bir ekip çalıştı. Yöre halkının büyük desteğiyle sürdürülen çekimlerde, konser sahneleri gerçek konserlerin coşkusunu taşıdı.

‘Gölgesiz’ filmi Antalya’da yarışacak

Özlem Çıngırlar’ın ikinci kurmaca uzun metraj projesi ‘Gölgesiz’, 24-31 Ekim’de düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Antalya Film Forum 2026 Pitching Platformu’nda yarışmaya hak kazandı.

Özlem Çıngırlar, yeni projesinde hafıza, aidiyet ve kuşaklar arasında aktarılan suskunluğu odağına alıyor. Senaryosunu Özlem Çıngırlar’ın kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği filmin ortak yapımcılığını Türk-Kanadalı aktör ve yapımcı Reşit Berker Enhoş yürütüyor. Türkiye-Kanada ortak yapım perspektifiyle geliştirilen projenin başrollerinde Nursel Köse ve Melisa Şenozan yer alıyor.

‘Gölgesiz’, Antalya Film Forum Pitching Platformu’nda sektör profesyonelleriyle buluşarak uluslararası ortak yapım ve geliştirme yolculuğunda yeni bir adım atacak.