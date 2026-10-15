Show TV’de yayınlanan televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’, 14. sezonuyla ekranlara geri dönüyor.

Yıllardır sayısız başarıya imza atan, komedinin değişmeyen adresi BKM imzalı ‘Güldür Güldür Show’, merakla beklenen yeni sezon ilk bölümüyle 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak. Sahnedeki yerini ilk günkü heyecanla alan ekip, yeni sezon çekimlerine başlarken izleyicilerle buluşan tanıtım büyük ilgi gördü. Eğlenceli skeçlerin yer aldığı ve yenilenen logosunun ilk kez görüldüğü tanıtımıyla program, yeni sezona da damga vurmaya hazırlanıyor.

Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Onur Buldu, Doğa Rutkay, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontente, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı, Sergen Özdemir ve Demet Taşkıran yer alıyor.

‘Hasip ile Nasip’ filminin galası yapıldı

Yeşilçam’ın unutulmaz ikilisi Hasip ile Nasip, bu kez yeni nesil bir seçim mücadelesiyle beyazperdeye döndü.

Greenart Yapım/Vahdet Erdoğan’ın yapımcılığında, Özgür Bakar’ın yönetmenliğinde çekilen ‘Hasip ile Nasip’in galası, Kanyon AVM’de gerçekleştirildi. Alper Kul, Toygan Avanoğlu ve Didem Balçın’ın başrollerini paylaştığı film, yarın (16 Ekim) sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Ezeli rakip ailelerin rekabetini kahkaha, güncel göndermeler ve sürprizlerle buluşturan, Ufuk Özkan ve Selim Erdoğan’ın da yer aldığı yapım, seçim yarışının büyüttüğü çekişmeleri mizahi bir dille anlatıyor.

Filmin ana teması seçime gönderme olarak gala salonuna kurulan sandık, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Hasip, Nasip ve Vecdi’nin yer aldığı pusulalar ve mühürü alan katılımcılar oy kullanırken renkli görüntüler oluştu.

Çocuklara matematiği sevdirecek film

Pırıl serisinin üçüncü filmi ‘Pırıl 3: Kayıp Anahtarın Gizemi’, çıkarma işlemiyle çıkarım yapmak arasındaki ilişkiyi gizemli bir macerayla anlatıyor.

Matematiği günlük yaşamla buluşturan Pırıl serisi, üçüncü filmi ‘Pırıl 3: Kayıp Anahtarın Gizemi’ ile bu kez çıkarma işlemini gizemli bir maceranın merkezine taşıyor. İlk filminde çarpma, ikinci filminde toplama işlemini ele alan seri, yeni filminde çıkarma işlemiyle ‘çıkarım yapmak’ arasında bağ kuruyor. Çocukları matematiğin izinde heyecan dolu bir yolculuğa çıkaran film, hatalardan ders çıkarmanın ve geçmişte yapılan yanlışları düzeltmenin önemini de eğlenceli bir hikâyeyle anlatıyor.

Mustafa Burak Kalaç ve Kubilay Kafkaslı’nın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Ömer Demirci’nin kaleme aldığı film, ATF Stüdyoları imzasını taşıyor. CJ ENM dağıtımıyla vizyona girecek film, 13 Kasım’da sinemaseverlerle buluşacak.