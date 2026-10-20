Star TV’nin yeni sezon dizilerinden ‘Başkalarının Hayatı’, sürpriz çıkışını sürdürüyor. Dizi, son birkaç haftadır yükselişini devam ettirip zirveyi ele geçirdi.

Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar ve Mehmet Aslantuğ’u buluşturan dizi, 4. bölümde AB ve ABC1’de liderlik koltuğuna oturdu. İlk bölümde aldığı kötü reyting tablosunu tersine çeviren dizi, Cumartesi’nin de dengesini değiştirdi. Geçen sezon liderliği ‘Gönül Dağı’ndan alan ‘Güller ve Günahlar’ın tahtı, ‘Başkalarının Hayatı’nın da yarışa dâhil olmasıyla sallanmaya başladı. Dizi, performansını böyle devam ettirirse, yakın bir zamanda tüm kategorilerde zirvenin sahibi olabilir. Çünkü bunun sinyallerini veriyor.

‘Güldür Güldür Show’un geri dönmesiyle Cumartesi iyice ateş çemberine döndü. Bakalım, ilerleyen haftalarda kıran kırana verilen reyting savaşının kazananı kim olacak?

‘Gupi ve Gülmeyen Kral’ın galası yapıldı

Gupse Özay’ın senaryosunu çocukluğundan ilham alarak kaleme aldığı, yönetmenliğini Arkın Aktaç’ın üstlendiği ‘Gupi ve Gülmeyen Kral’ filminin galası, Zorlu PSM’de gerçekleştirildi.

23 Ekim’de tüm vizyona girecek olan filmin renkli dünyasına ilk kez eşlik eden davetliler arasında Gupi’nin bu ilk film macerasıyla hayatında ilk defa sinemada film izleme heyecanını tadan minik izleyiciler de yer aldı. Hiçbir yapay zeka kullanılmadan hayata geçirilen, Türkiye’nin ilk IMAX® animasyon filmini izleyen minik davetliler ve aileler, kahkaha dolu keyifli anlar yaşadı. Çocuk izleyiciler fuayede kurulan renkli eğlence alanlarında adeta festival atmosferi yaşadı.

Yapımcılığını Gupi Animasyon Film’in üstlendiği ‘Gupi ve Gülmeyen Kral’, yaşadıkları apartmandaki boş daireye gitmeleriyle kendilerini bambaşka bir dünyanın içinde bulan Gupi ve arkadaşlarının hikâyesini anlatıyor.

‘Yol Arkadaşım 3’ filmi iddialı geliyor

Yapımını TAFF Pictures, CJ ENM Türkiye ve AYEM Media’nın üstlendiği, senaryosu İbrahim Büyükak’a ait ve yönetmen koltuğunda Bedran Güzel’in oturduğu ‘Yol Arkadaşım 3’ filminin basın toplantısı, Yılmaz Ulusoy Atlı Spor Kulübü bünyesindeki YouHall’de gerçekleşti. Film, 26 Şubat 2027’de vizyona girecek.

İbrahim Büyükak, “Sinemanın en güzel tarafı insanların birlikte gülmesi ve birlikte ağlaması. Sinemada herkes aynı duyguyu aynı anda yaşıyor” derken Oğuzhan Koç da “Bu filmin bir gün yapılacağından emindim” dedi. Baturay Özdemir, “Ailece, yan yana oturup izlenecek ve birlikte güzel bir anı yaşatacak bir film” ifadelerini kullanırken Seda Türkmen de “Mizahla hayatta kalan insanlar olarak güzel bir film çıkaracağımıza inanıyorum” açıklamasını yaptı.

2017’de vizyona giren ilk filmiyle büyük bir gişe başarısı yakalayan, 2018’deki ikinci filmiyle bu başarıyı daha da ileri taşıyan ‘Yol Arkadaşım’ serisi, toplamda 4.4 milyon sinemaseverle buluşmuştu.