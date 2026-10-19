Kanal D’de yayınlanan ‘Daha 17’ dizisinde Aras Öztürk karakterine hayat veren Çağan Efe Ak, yükselişini sürdürüyor.

Çağan Efe Ak, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Eylül ayında X’te (Twitter) en çok konuşulan erkek oyuncu oldu. Hakkında 256 binden fazla paylaşım yapılan oyuncu, ekran başarısını sosyal medyaya da yansıttı. Temmuz ayında listenin zirvesinde yer alan Çağan Efe Ak, bir kez daha liderlik koltuğunu oturarak başarısını pekiştirdi. Dizideki performansıyla öne çıkan oyuncunun sosyal medyada yakaladığı bu ivme, hayranlarının ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Hem ekran performansı hem de sosyal medyadaki görünürlüğüyle gündemden düşmeyen Çağan Efe Ak, genç oyuncular arasındaki yükselişini sürdürüyor.

Çağan Efe Ak’ı listede sırasıyla Ata Yaşat, Halil İbrahim Ceyhan, Erdem Şanlı, Akın Akınözü, Ekin Koç, Emin Günenç, Gökberk Yıldırım, İlhan Şen ve Berk Ali Çatal takip etti.

‘Mutter’ vizyon için gün sayıyor

Dünya prömiyerini New York’taki Tribeca Film Festivali’nde, Türkiye prömiyerini ise ödülleri topladığı 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde gerçekleştiren ‘Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri’, vizyona girmek için gün sayıyor. Film, 27 Kasım’da vizyona girecek.

Hazar Ergüçlü’nün travmatik koşullar altında yaptığı doğumda bir yaratık dünyaya getiren ve çevresinden gördüğü dışlanmaya rağmen çocuğundan vazgeçmeyen anne rolüne hayat verdiği film, korku, dram, fantastik unsurları bir araya getiriyor. Filmde ayrıca Güven Kıraç, Ulvi Kahyaoğlu, Erdeniz Kurucan, Cansu Fırıncı, İncinur Daşdemir, Cem Baza, Bertan Dirikolu ve Eylül Dursun rol alıyor.

Alphan Eşeli’nin yazıp yönettiği ‘Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri’, annelik, yalnızlık, dışlanmışlık, dönüşüm temalarını karanlık ve tekinsiz bir atmosferde ele alıyor.

Ümit Yaşar’dan bir veda hikâyesi

Arabesk müziğin güçlü seslerinden Ümit Yaşar, duygusal derinliği yüksek yeni şarkısı ‘İncir Ağacı’nı 2K Prodüksiyon etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Adnan Fırat’a ait şarkının düzenlemesi Caner Tepecik imzası taşıyor. Güçlü yorumu ve kendine has ses rengiyle geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan sanatçı, bu eserinde kırılan bir kalbin, biten bir aşkın ve geride kalan ağır tahribatın hislerini dinleyiciye aktarıyor. Eserin ruhunu görsel bir şölene dönüştüren klibin yönetmen koltuğuna Mustafa Özen oturmuş. Müziğin vurucu ritmiyle senkronize edilen klip, duygusal atmosferiyle şarkının anlattığı hüzünlü hikâyeyi görsel anlamda da güçlendiriyor.

Ümit Yaşar, ‘İncir Ağacı’ ile geleneksel arabesk motiflerini günümüzün modern soundlarıyla harmanlamaya devam ediyor.