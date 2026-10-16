İki sezondur yapım şirketlerinin yeni projelerini Pazartesi’ne yerleştirme konusunda temkinli davrandığı televizyon dünyasında dengeler değişiyor. Pazartesi rekabetine cesur bir giriş yapan atv’nin iddialı dizisi ‘Altı Üstü İstanbul’, reyting yarışında Kanal D’nin fenomen yapımı ‘Uzak Şehir’i geride bırakarak haftanın en çok konuşulan gelişmelerinden birine imza attı.

Yaz döneminde elde ettiği reyting başarısıyla yeni sezonun kapısını aralayan ve yoluna hız kesmeden devam eden ‘Altı Üstü İstanbul’, güçlü rakibi ‘Uzak Şehir’ karşısında geri adım atmadı. Üstelik pek çok yapımın bu zorlu rekabete girmekten kaçındığı bir dönemde… Üç sezondur reytinglere damga vuran ‘Uzak Şehir’in karşısına çıkmak büyük bir cesaret isterken ‘Altı Üstü İstanbul’, bu hamlesinin karşılığını aldı. Reyting yarışında ipleri eline alan dizi, kendi gününde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğinin sinyalini verdi.

Pazartesi akşamlarında artık tek bir dizinin hüküm sürdüğü günler geride mi kalıyor? ‘Altı Üstü İstanbul’un yükselişi, ‘Evlilik Güzeldir’in ısrarlı takibi, önümüzdeki haftalarda rekabetin daha da kızışacağının habercisi olabilir. Gözler şimdilik, iki iddialı yapımın yeni reyting sınavına çevrildi.

Türk Film Festivali başvuruları başladı

Türk Sineması’nın Avrupa’daki önemli buluşma noktalarından Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 27. yılında da sinemacıları ve genç yetenekleri Frankfurt’ta buluşturmaya hazırlanıyor.

Avrupa’da Türk sinemasının en uzun soluklu festivallerinden biri olan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 27. yılında sinemaseverlerle buluşmak için hazırlıklarına başladı. Festivalin yarışma başvuruları açıldı. Yönetmen, yapımcı ve sinema öğrencileri eserleriyle 1 Aralık’a kadar yarışmalara başvurabilecek. 27. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 19–24 Haziran 2027 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt am Main kentinde gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında yarışacak yapımlar, farklı kategorilerde jüri değerlendirmesine sunulurken, kazananlar 24 Haziran 2027 gecesi Frankfurt am Main’da düzenlenecek ödül töreninde ödüllerine kavuşacak.

Sezen Cin Özdemir’e önemli görev

Sezen Cin Özdemir, 108 yıllık köklü geçmişiyle Türk musikisinin önemli kurumları arasında yer alan Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti’nin İcra Heyeti Şefliği görevini üstlendi.

Sanat yaşamını yeni projelerle zenginleştirmeyi sürdüren Sezer Cin Özdemir, bu yeni görevinde köklü musiki geleneğini geleceğe taşıyacak nitelikli icralara imza atmayı hedefliyor. Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde 20 yıl boyunca B sınıfı hocalık yapan, Musiki Gönüllüleri topluluğunda ise 12 yıl şeflik görevini üstlenen sanatçı, edindiği deneyimi yeni görevine taşıyor.

İcra Heyeti Şefliği görevini büyük bir gurur ve sorumlulukla üstlendiğini belirten Sezen Cin Özdemir, hedefinin topluluğun güçlü birikimini ortak bir yorum anlayışı, disiplin ve sanatsal titizlikle daha ileriye taşımak olduğunu ifade etti.