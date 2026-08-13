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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,45 yükselişle başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre 72 puan artarak 16.256,00 puana çıktı.

ENDEKS KONTRATI DÜN YÜZDE 3,14 YÜKSELDİ

Dün alış ağırlıklı hareket eden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3,14 artışla 16.183,00 puandan tamamladı.

Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 16.243,00 puandan işlem gördü.

GÖZLER TCMB VE ABD VERİLERİNDE

Küresel piyasalarda, ABD'de ılımlı gelen enflasyon verilerinin risk iştahını desteklemesine karşın, Orta Doğu'da yeni bir ateşkese ilişkin taraflardan henüz net bir açıklama gelmemesi iyimserliği sınırlıyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Enflasyon Raporu, cari işlemler dengesi ile para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de başta Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

VİOP'TA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, teknik açıdan ağustos vadeli endeks kontratında 16.400 ve 16.500 puanın direnç, 16.100 ve 16.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.