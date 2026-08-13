Altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tuna Kaya tarih verdi

Altın İçin Yeni Hedef: 4.500 Dolar
Ekonomist Tuna Kaya, ons altında 4.500 dolar seviyesinin kritik bir direnç olduğunu belirterek bu seviyenin aşılmasıyla yükselişin hız kazanacağını söyledi.
Altın İçin Yeni Hedef: 4.500 Dolar
Ekonomist Tuna Kaya, ons altında 4.500 dolar seviyesinin kritik bir direnç olduğunu belirterek bu seviyenin aşılmasıyla yükselişin hız kazanacağını söyledi.
"Elinizdeki Altını Sakın Satmayın"
Uzun vadeli yatırımcılara seslenen Kaya, "Önemli olan fiyat değil, elinizdeki gram ya da kilogram miktarıdır. Satmayın, miktarı artırmaya bakın" uyarısında bulundu.
Altında Takip Edilecek Kritik Destekler
Olası geri çekilmelerde ilk destek noktasının 4.400 dolar olduğunu belirten uzman isim, ana desteğin ise 4.237 dolar seviyesi olduğunu ifade etti.
Gümüşte 90 Dolar İhtimali
Gümüş piyasasını değerlendiren Kaya, 62 dolar desteğinin korunması halinde 0-3 aylık kısa vadede 90 dolar seviyesinin yeniden gündeme gelebileceğini vurguladı.
Gümüş İçin Uzun Vadeli Dev Tahmin
Gümüşteki uzun vadeli potansiyelin altından güçlü olduğunu savunan ekonomist, fiyatların 150 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini öngördü.
Platinde 2.000 Dolar Seviyesi Göründü
Platinde 1.800 dolar direncinin aşılması durumunda fiyatların hızlı bir şekilde 2.000 dolar seviyesine doğru hareket edebileceği ifade edildi.
Portföylere alternatif metallerin de eklenmesi gerektiğini belirten Tuna Kaya, kendisinin de bakır yatırımı yaptığını açıkladı.
Bakırda Hedef 12 Dolar
Bakır piyasasındaki yükselen trendin sürdüğünü vurgulayan uzman isim, orta ve uzun vadede bakırda 12 dolar seviyesini beklediğini söyledi.
Kripto Paralar İçin Ekim Ayına İşaret Etti
Ayı piyasasında olan Bitcoin ve altcoinler için merkez bankalarının faiz kararlarına dikkat çeken Kaya, olası bir boğa dönemi için Ekim ayı sonrasını işaret etti.
Borsa İstanbul'da Yeni Hedef: 14.600 Puan
BIST 100 endeksinde toparlanma sinyalleri görüldüğünü belirten Kaya, 14 bin puan üzerindeki kalıcılığın endeksi 14 bin 600 puana taşıyabileceğini kaydetti.
Öne Çıkan İki Dev Hisse
Borsa İstanbul'daki takibini sürdüren Tuna Kaya, öne çıkan hisseler arasında ASELSAN ve Türk Hava Yolları’nın bulunduğunu belirtti.