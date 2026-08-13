Yeniçağ Gazetesi
13 Ağustos 2026 Perşembe
İstanbul 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Ekonomi Altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tuna Kaya tarih verdi

Altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tuna Kaya tarih verdi

Altın, gümüş, borsa ve kripto piyasalarına dair kritik tahminlerini paylaşan ekonomist Tuna Kaya, ons altındaki rekor hedefini duyurdu.

Kaynak: Diğer
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 1

Altın İçin Yeni Hedef: 4.500 Dolar

Ekonomist Tuna Kaya, ons altında 4.500 dolar seviyesinin kritik bir direnç olduğunu belirterek bu seviyenin aşılmasıyla yükselişin hız kazanacağını söyledi.

1 12
Altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 2

"Elinizdeki Altını Sakın Satmayın"

Uzun vadeli yatırımcılara seslenen Kaya, "Önemli olan fiyat değil, elinizdeki gram ya da kilogram miktarıdır. Satmayın, miktarı artırmaya bakın" uyarısında bulundu.

2 12
Altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 3

Altında Takip Edilecek Kritik Destekler

Olası geri çekilmelerde ilk destek noktasının 4.400 dolar olduğunu belirten uzman isim, ana desteğin ise 4.237 dolar seviyesi olduğunu ifade etti.

3 12
Altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 4

Gümüşte 90 Dolar İhtimali

Gümüş piyasasını değerlendiren Kaya, 62 dolar desteğinin korunması halinde 0-3 aylık kısa vadede 90 dolar seviyesinin yeniden gündeme gelebileceğini vurguladı.

4 12
Altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 5

Gümüş İçin Uzun Vadeli Dev Tahmin

Gümüşteki uzun vadeli potansiyelin altından güçlü olduğunu savunan ekonomist, fiyatların 150 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini öngördü.

5 12
Altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 6

Platinde 2.000 Dolar Seviyesi Göründü

Platinde 1.800 dolar direncinin aşılması durumunda fiyatların hızlı bir şekilde 2.000 dolar seviyesine doğru hareket edebileceği ifade edildi.

6 12
Altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 7

Portföylere alternatif metallerin de eklenmesi gerektiğini belirten Tuna Kaya, kendisinin de bakır yatırımı yaptığını açıkladı.

7 12
Altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 8

Bakırda Hedef 12 Dolar

Bakır piyasasındaki yükselen trendin sürdüğünü vurgulayan uzman isim, orta ve uzun vadede bakırda 12 dolar seviyesini beklediğini söyledi.

8 12
Altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 9

Kripto Paralar İçin Ekim Ayına İşaret Etti

Ayı piyasasında olan Bitcoin ve altcoinler için merkez bankalarının faiz kararlarına dikkat çeken Kaya, olası bir boğa dönemi için Ekim ayı sonrasını işaret etti.

9 12
Altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 10

Borsa İstanbul'da Yeni Hedef: 14.600 Puan

BIST 100 endeksinde toparlanma sinyalleri görüldüğünü belirten Kaya, 14 bin puan üzerindeki kalıcılığın endeksi 14 bin 600 puana taşıyabileceğini kaydetti.

10 12
Altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 11

Öne Çıkan İki Dev Hisse

Borsa İstanbul'daki takibini sürdüren Tuna Kaya, öne çıkan hisseler arasında ASELSAN ve Türk Hava Yolları’nın bulunduğunu belirtti.

11 12
Altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tuna Kaya tarih verdi - Resim: 12
12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro