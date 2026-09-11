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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,32 azalarak 17.611,00 puandan işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,41 düşüşle 17.668,00 puandan tamamladı. Kontrat, akşam seansında da gerileyerek 17.622,00 puandan işlem gördü.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

Küresel piyasalarda, dün ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklentileri aşması ve Orta Doğu'da artan gerilimlerin etkisiyle negatif seyir öne çıktı.

Piyasalarda bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi takip edilecek. Analistler, enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarına ilişkin beklentileri etkileyebileceğini belirtti.

BIST 30 KONTRATINDA DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise başta ABD enflasyonu olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan endeks kontratında 17.500 ve 17.400 puan destek, 17.800 ve 17.900 puan direnç konumunda bulunuyor.