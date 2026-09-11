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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 400 bin varil azalarak 424 milyon 100 bin varil seviyesine geriledi. Piyasalardaki genel beklenti stokların 1 milyon 400 bin varil azalması yönündeydi.

STOK VE ÜRETİM DETAYLARI

Ticari stoklara dahil olmayan stratejik ham petrol stokları 1 milyon 200 bin varil azalışla 285 milyon 400 bin varile düştü.

Aynı dönemde benzin stokları 1 milyon 300 bin varil artarak 206 milyon 900 bin varile ulaştı.

29 Ağustos-4 Eylül haftasında günlük ham petrol üretimi 85 bin varil artış göstererek 13 milyon 947 bin varile yükseldi.

EIA'nın Eylül ayı Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre, bu yılki günlük ortalama üretimin 13 milyon 830 bin varil olması bekleniyor.

Günlük ham petrol ithalatı 53 bin varil artışla 6 milyon 824 bin varile çıkarken, ihracat ise günlük 1 milyon 66 bin varil azalarak 3 milyon 417 bin varil seviyesine geriledi.