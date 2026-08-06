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Kaynak: AA

Ulusal basında yer alan haberlere göre, çifte depremlerden etkilenen La Guaira eyaletine bağlı Maiquetía kentindeki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı, Panama'dan gelen kargo uçağının inişiyle uluslararası yük taşımacılığı operasyonlarını yeniden devreye aldı.

Ulaştırma Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, operasyonların yeniden başlamasının havalimanının kademeli olarak yeniden faaliyete geçirilmesi kapsamında olduğu belirtilerek, terminalde henüz ticari uçuşlara başlanmadığı bildirildi.

Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı, 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde pist ve terminal bölümlerinde oluşan hasar nedeniyle iç ve dış hat uçuşlarına kapatılmıştı.

Depremlerin ardından birçok hava yolu şirketi, operasyonlarını başkent Caracas'a yaklaşık 172 kilometre uzaklıktaki Carabobo eyaletinin başkenti Valencia Havalimanı'na taşımıştı.

VENEZUELA'DA 2 BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı maddi hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.