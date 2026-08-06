Kilo vermenin şifresi kulaklarınızda saklı: Uzman isimden ezber bozan bilgi

Sağlıklı beslenmede diyet listeleri ve porsiyon kontrolünün yanı sıra, beslenme psikolojisine yönelik yaklaşımlar da giderek daha fazla ilgi görüyor. Uzmanlar, yemek yerken besinin çıkardığı çıtırtı gibi sesleri duymanın ve yiyeceğe elle dokunmanın doyma hissini daha hızlı oluşturduğunu belirtirken, ekran karşısında yemek yeme alışkanlığının ise obezite riskini artırdığına dikkat çekiyor. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erdem, sağlıklı kilo yönetimi için sadece ne yediğimizin değil, yemeği nasıl tükettiğimizin de kritik bir öneme sahip olduğunu açıkladı.