ABD merkezli market zinciri 7-Eleven, özel markası 7-Select altında geliştirdiği yeni gazlı içecek serisini satışa sundu. Uygun fiyatlı ürünleriyle dikkat çeken şirket, Coca-Cola, Pepsi, Fanta ve Sprite gibi dev markalara doğrudan rakip olmayı hedefliyor.
Market devi Coca-Cola ve Pepsi'ye rakip oldu: İşte ortalığı birbirine katan o içecek...
Dünyaca ünlü gazlı içecek markaları olan Coca-Cola ve Pepsi'nin senelerdir hakim olduğu pazara beklenmedik bir rakip daha girdi. Milyonlarca müşteriye ulaşan market zinciri, uygun fiyat stratejisiyle yeni ürünlerini satışa sunarak sektörde rekabeti kızıştırmaya hazırlanıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Coca-Cola ile Pepsi arasındaki rekabet yıllardır küresel içecek sektörünün en önemli mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor. Son dönemde iki şirket, aromalı krema eklenerek hazırlanan "dirty soda" (kirli soda) akımıyla da karşı karşıya gelirken, şimdi bu rekabete beklenmedik bir oyuncu daha katıldı.
7-ELEVEN KENDİ GAZLI İÇECEKLERİNİ TANITTI
7-Eleven, özel markası 7-Select bünyesinde üç yeni gazlı içeceği raflara çıkardı. Şirketin yeni ürünleri Cola Classic, Orange Soda ve Lemon-Lime Twist isimlerini taşıyor.
Şirketin özel markalardan sorumlu Başkan Yardımcısı Nikki Boyers, yeni serinin 7-Select markasının çeşitlilik, güvenilir kalite ve uygun fiyat anlayışını yansıttığını belirterek, tüketicilere beklentilerin üzerinde bir ürün deneyimi sunmayı hedeflediklerini ifade etti.
COCA-COLA VE SPRİTE'A DOĞRUDAN RAKİP
Yeni seride yer alan Cola Classic, klasik kola tadını seven tüketicilere hitap ederken, Orange Soda portakal aromalı gazoz olarak öne çıkıyor. Lemon-Lime Twist ise limon ve misket limonu aromalarını bir araya getirerek Sprite ve 7UP benzeri bir alternatif sunuyor. 20 onsluk şişelerde satışa çıkan ürünler 1,99 dolar fiyat etiketiyle tüketicilere sunuluyor. İçecekler şimdilik seçili 7-Eleven, Speedway ve Stripes mağazalarında satılıyor.
UYGUN FİYAT STRATEJİSİ DİKKAT ÇEKTİ
Şirketin 2008 yılında hayata geçirdiği 7-Select markası bugün cips, dondurma, enerji içeceği ve çeşitli atıştırmalıkları kapsayan geniş bir ürün yelpazesine sahip bulunuyor. Yeni gazlı içeceklerin de bu ürün grubunun bir parçası olduğu belirtiliyor.
7-Eleven, tüketicilerin artan yaşam maliyetleri nedeniyle daha uygun fiyatlı ürünlere yöneldiği dönemde yeni hamlesini hayata geçirdi. Şirket, yeni içeceklerini büyük markalara kıyasla yaklaşık yarı fiyatına sunarak bütçe dostu bir alternatif oluşturmayı amaçlıyor.
7-ELEVEN BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR
7-Eleven'ın çatı şirketi Seven & i Holdings, Temmuz 2026'da açıkladığı finansal sonuçlarda Kuzey Amerika operasyonlarının güçlü performans sergilediğini duyurdu. Buna göre şirketin 2026'nın ilk çeyreğindeki faaliyet kârı yaklaşık 556 milyon dolara yükseldi.
Şirket Üst Yöneticisi (CEO) Steve Dacus ise Kuzey Amerika'da ürün çeşitliliğini artırmaya, mağaza ağını modernize etmeye ve müşteri deneyimini geliştirmeye yönelik yatırımları hızlandıracaklarını belirterek, uzun vadeli büyüme stratejilerine odaklanmayı sürdüreceklerini ifade etti.
Market devi içecek sektörünü karıştırdı: Coca-Cola ve Pepsi'ye rakip oldu