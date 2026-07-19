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Kaynak: AA

Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 artarak 5 bin 119'a yükseldiğini kaydeden Venezuela Devlet Başkanı Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğu açıklandı.

Rodriguez, çifte depremlerin ardından bölgede şu ana kadar 1350'den fazla artçı deprem gerçekleştirdiği ifade ederek, hasarlı binaların risk oluşturmayı sürdürdüğünü ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak ortaya çıkmıştı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.